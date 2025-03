i Autor: Andrzej Zbraniecki / East News

Miejska akcja

Darmowe rowery w Łodzi! Zobacz, komu przysługują

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 17:37

Darmowy rower w Łodzi? Tak, ale nie na zawsze, a na dwadzieścia minut, ewentualnie trzydzieści. Co zrobić, by skorzystać z darmowej jazdy rowerem po Łodzi? Miasto wydało komunikat w związku z otwarciem kolejnego sezonu Łódzkiego Roweru Publicznego. Sezon ruszy 1 kwietnia i potrwa do końca listopada.