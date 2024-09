Dawid M. zastrzelił 49-latka na oczach swojego dziecka! Szokujące szczegóły egzekucji pod Łodzią

Przypomnijmy - do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotę, 28 września, w miejscowości Lubowidza w gminie Dmosin pod Łodzią. Po godz. 19 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym.

- Według naszych wstępnych ustaleń kierujący mercedesem doprowadził do zderzenia z toyotą, którą podróżował mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. W wyniku wypadku toyota dachowała, a następnie kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać - poinformowała kom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Nie był to jednak koniec makabrycznej sprawy. To, co zdarzyło się później, jeży włosy na głowie. - Kierujący mercedesem zaczął go gonić. Jak ustaliliśmy, padły strzały. Ciało kierującego toyotą odnaleziono kilkaset metrów od zdarzenia drogowego – dodała kom. Aneta Sobieraj.

Toyotą podróżowały cztery osoby: 49-letni kierowca, 39-latka i dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat. Jak ustalili dziennikarze "Faktu", ojcem jednego z dzieci był Dawid M., który był w związku z kobietą.

Kiedy osobom podróżującym toyotą udało się wydostać na zewnątrz, 49-latek zaczął uciekać. Kierowca mercedesa ruszył za nim w pogoń, słuchać było strzały, Niestety, w odległości kilkuset metrów odnaleziono ciało 49-latka. Przeprowadzone przez prokuratora, biegłego i funkcjonariuszy policji oględziny wykazały kilka ran postrzałowych.

"Fakt" ustalił także, że zabójca był kilkukrotnie karany. Jak powiedział dziennikarzom rzecznik łódzkiej prokuratury, 39-latek odpowiadał za rozbój i groźby karalne. Jego była partnerka miała być zastraszana.

Obława na sprawce trwała kilkanaście godzin

Sprawcy poszukiwały specjalnie wyszkolone psy służbowe z Komendy Głównej Policji, wykorzystano też policyjne drony. W niedzielę, 29 września funkcjonariusze wytypowali jedno z mieszkań w centrum Łodzi gdzie według ich podejrzeń mógł znajdować się poszukiwany 39-latek. Na miejsce zadysponowano służby kontrterrorystyczne. Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W pewnym momencie usłyszeli strzał. Jak się okazało 39-latek postrzelił się z posiadanej przy sobie jednostki broni. Mężczyzna jeszcze żył po wejściu policji, jednak mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.

