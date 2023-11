Zbrodnia przy Tymienieckiego

Demony kazały mu zabić przyjaciół. Ruszył proces w sprawie podwójnego morderstwa w loftach

Przyjechali do Łodzi z oddalonej o 50 kilometrów Zduńskiej Woli żeby się rozerwać. Troje przyjaciół wynajęło apartament w dawnej XIX przędzalni przy ul. Tymienieckiego i rozpoczęło imprezę, która po kilku godzinach przerodziła się w krwawą rzeź. Jeden z nich, Daniel C. (35 l.) chwycił za nóż i jak opętany zaczął nim dźgać Martę W. (30 l) oraz Piotra D. (34 l.). Oboje wykrwawili się na korytarzu monumentalnego budynku. Wczoraj rozpoczął się proces mordercy. - Zobaczyłem demony, one kazały mi chwycić za miecz i z nimi walczyć – mówił z ławy oskarżonych.