Dla żartu nastraszył 81-latka podłożoną bombą. Telefon 13-latka postawił służby na nogi

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-02 15:15

W miniony wtorek 81-letni Łodzianin odebrał niezwykle niepokojący telefon. Osoba, która dzwoniła, powiedziała mu, że w bloku seniora podłożona jest bomba! Starszy mężczyzna natychmiast zawiadomił policję. Szybko wyszło na jaw, że w budynku nie było żadnego zagrożenia, a telefon był głupim żartem 13-letniego chłopca.

Dłonie starszej osoby trzymającej smartfon w etui. O fałszywym alarmie bombowym w Łodzi przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Pixabay.com

Alarm bombowy w Łodzi

Szokujący incydent miał miejsce we wtorek, 30 czerwca, w Łodzi. Tego dnia 81-letni mieszkaniec miasta odebrał telefon od nieznanej osoby, która poinformowała go o podłożeniu ładunku wybuchowego w bloku, w którym mieszka! Przerażony mężczyzna natychmiast zawiadomił policję.

- Na miejsce skierowano policjantów oraz pirotechnika, którzy dokładnie sprawdzili budynek. Przeprowadzone działania potwierdziły, że zgłoszenie było fałszywe i nie stwierdzono żadnego zagrożenia - przekazała podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

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Głupi żart nastolatka

Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę całego zamieszania. Okazało się, że za fałszywy alarm bombowy odpowiada 13-latek z województwa małopolskiego!

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zabierzowie pojechali pod ustalony adres, gdzie zastali nastolatka oraz jego matkę. - Podczas rozmowy chłopiec przyznał, że zgłoszenie było nieprzemyślanym żartem i nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania - poinformowała podkom. Kamila Sowińska. Materiały zgromadzone w sprawie trafią do sądu rodzinnego, a 13-latek odpowie za swój głupi dowcip.

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