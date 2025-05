Spis treści

Długie weekendy 2025. Kolejne wolne już za chwilę!

Długie weekendy to dla wielu Polaków świetna okazja, by złapać oddech, wyjechać na wycieczkę lub odwiedzić rodzinę. Niestety w ciągu roku nie ma ich zbyt wiele, więc każdy taki moment jest na wagę złota. Dopiero co pożegnaliśmy majówkę, a już na horyzoncie widać kolejną szansę na przedłużenie weekendu. Kiedy kolejny długi weekend? Urlop zaplanuj na czerwiec!

Długi weekend czerwcowy 2025

Boże Ciało to święto ruchome, lecz co roku wypada w czwartek, a tym razem mówimy o dacie 19 czerwca. Dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że wiele osób planuje zarezerwowanie sobie urlopu na piątek 20 czerwca, by móc skorzystać z długiego aż 4-dniowego weekendu. Co ciekawe, część pracowników nie będzie musiała brać wolnego, a i tak otrzyma urlop - jak to możliwe?

Dni wolne w 2025 roku. Sprawdź, kiedy możesz planować urlop

20 Czerwca 2025 dniem wolnym od pracy? Podjęto decyzję

Zastanawiasz się, czy 20 czerwca 2025 roku będziesz mógł odpocząć? Jeśli planujesz dłuższy urlop, to pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Choć nie jest to dzień ustawowo wolny, to w niektórych miejscowościach urzędy będą zamknięte, a pracownicy zyskają dodatkowy dzień odpoczynku.

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ogłosił, że piątek po Bożym Ciele będzie wolny, ale zostanie on odpracowany w sobotę 23 sierpnia.

W Łodzi natomiast pracownicy Urzędu Miasta mogą liczyć na wolny 20 czerwca, bez konieczności odpracowywania tego dnia. To rekompensata za święto Wszystkich Świętych, które w 2025 roku przypada w sobotę.

W Gminie Wartkowice (woj. łódzkie) wolny piątek po Bożym Ciele zrekompensuje sobotnie święto Konstytucji 3 Maja.