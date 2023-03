i Autor: Pixabay Bocian - zdj. ilustracyjne.

Powrót Ryśka wywołał sensację

Do Pasieki zawitał... bocian! Idzie wiosna?! Powrót Ryśka na to wskazuje

Wielu z nas czeka już na nadejście prawdziwej wiosny: z wysoką temperaturą i słonecznymi dniami. Jedną z kilku oznak wiosny jest powrót do Polski bocianów. Jeden z nich, Rysiek, wrócił właśnie do gniazda we wsi Pasieka (woj. łódzkie). Poinformowali o tym przedstawiciele Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" Ośrodek Rehabilitacji.