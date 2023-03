Łzy w oczach rzeczniczki kuratorium oświaty. Wszystko przez to nagranie

McDonald's jak z horroru w sercu Polski. Aż ciężko go rozpoznać! Co tam się stało?

Pierwsze restauracje McDonald's w Polsce były nie lada atrakcjami dla klientów, bo przychodzi oni tam nie tylko zjeść, ale też spędzić trochę czasu, jak w dziś w galeriach handlowych. Takim miejscem dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic był McDonald's w miejscowości Kargał-Las. Dlaczego niezwykle popularna swojego czasu restauracja została zamknięta? - Piotrkowianie, wracając z McDonald's, musieli jechać przez Jeżów, gdyż nie było innej możliwości zawrócenia na gierkówce bez łamania przepisów drogowych. Od 2019 roku, w związku z budową autostrady A1, restauracja została zamknięta, podobnie jak pobliska stacja benzynowa - informuje dzienniklodzki.pl. Od tego czasu budynek tylko niszczeje, co zresztą widać na zdjęciach - obecnie mógłby posłużyć co najwyżej za plener horroru lub dostarczyć trochę emocji miłośnikom urbexu. Czy wy też uważacie, że to przerażające miejsce?

McDonald's jak z horroru w sercu Polski. Aż ciężko go rozpoznać! Co tam się stało? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.