Polska policja przeprowadziła spektakularną obławę na autostradzie A2.

Zatrzymano dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo popełnione w Belgii.

Jak przebiegła akcja z użyciem kilkunastu radiowozów i co dalej z zatrzymanymi?

Dwaj domniemani zabójcy zatrzymani na A2 pod Łowiczem

Kilkanaście radiowozów wzięło udział w blokadzie policji, dzięki której udało się zatrzymać dwóch obywateli Rosji podejrzanych o zabójstwo. We wtorek, 26 sierpnia, do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wpłynęła informacja, że 33- i 45-latek mogą się przemieszczać autostradą A2 na terenie województwa łódzkiego w kierunku Warszawy. Mężczyźni dotarli do Polski z Belgii, gdzie doszło do zbrodni.

- Policjanci ze Zgierza zauważyli wskazany pojazd w rejonie Strykowa na A2. Samochód poruszał się z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Patrol, podjął obserwację z bezpiecznej odległości przez cały czas utrzymując kontakt z dyżurnym i przekazując na bieżąco lokalizację poruszającego się auta. Z każdą minutą do akcji przyłączały się kolejne patrole z jednostek powiatowych, aby mieć pełną kontrolę sytuacji, decydującą o powodzeniu akcji - przekazała komisarz Edyta Machnik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Punkt blokadowy, gdzie doszło do zatrzymania domniemanych zabójców, został zorganizowany około godziny 21.15 w rejonie zjazdu z A2 na węźle Skierniewce na 398 km. Żeby cała akcja przebiegła sprawnie, ruch pojazdów został skierowany na drogę krajową nr 70, wstrzymując jednocześnie samochodów na autostradzie.

- Teraz sąd zdecyduje kiedy mężczyźni trafią w ręce belgijskiej policji. Podkreślamy, że zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej koordynacji jednostek biorących udział w działaniach - dodaje Machnik.