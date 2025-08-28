Domniemani zabójcy zatrzymani na A2! Uciekali po dokonaniu zbrodni. Wielka akcja policji [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-28 9:09

Dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo zostali zatrzymani na autostradzie A2 pod Łowiczem. Działania policji poprzedzające ujęcie dwóch obywateli Rosji trwały kilka godzin, po tym jak we wtorek, 26 sierpnia, mundurowi z Polski otrzymali informację o 33- i 45-latku poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania za zbrodnię popełnioną na terenie Belgii.

  • Polska policja przeprowadziła spektakularną obławę na autostradzie A2.
  • Zatrzymano dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo popełnione w Belgii.
  • Jak przebiegła akcja z użyciem kilkunastu radiowozów i co dalej z zatrzymanymi?

Dwaj domniemani zabójcy zatrzymani na A2 pod Łowiczem

Kilkanaście radiowozów wzięło udział w blokadzie policji, dzięki której udało się zatrzymać dwóch obywateli Rosji podejrzanych o zabójstwo. We wtorek, 26 sierpnia, do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wpłynęła informacja, że 33- i 45-latek mogą się przemieszczać autostradą A2 na terenie województwa łódzkiego w kierunku Warszawy. Mężczyźni dotarli do Polski z Belgii, gdzie doszło do zbrodni.

Policjanci ze Zgierza zauważyli wskazany pojazd w rejonie Strykowa na A2. Samochód poruszał się z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Patrol, podjął obserwację z bezpiecznej odległości przez cały czas utrzymując kontakt z dyżurnym i przekazując na bieżąco lokalizację poruszającego się auta. Z każdą minutą do akcji przyłączały się kolejne patrole z jednostek powiatowych, aby mieć pełną kontrolę sytuacji, decydującą o powodzeniu akcji - przekazała komisarz Edyta Machnik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Punkt blokadowy, gdzie doszło do zatrzymania domniemanych zabójców, został zorganizowany około godziny 21.15 w rejonie zjazdu z A2 na węźle Skierniewce na 398 km. Żeby cała akcja przebiegła sprawnie, ruch pojazdów został skierowany na drogę krajową nr 70, wstrzymując jednocześnie samochodów na autostradzie.

Teraz sąd zdecyduje kiedy mężczyźni trafią w ręce belgijskiej policji. Podkreślamy, że zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej koordynacji jednostek biorących udział w działaniach - dodaje Machnik.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy

Polecany artykuł:

Nocny pożar bloku! Jedna osoba nie żyje. Jedna ratowała się, skacząc przez okno…
Łódź SE Google News
Domniemani zabójcy zatrzymani na A2 pod Łowiczem. Do zbrodni doszło na terenie Belgii
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
AUTOSTRADA A2
ZABÓJSTWO
ŁOWICZ