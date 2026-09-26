Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 17:30. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się w kamienicy przy ulicy Armii Krajowej w Pabianicach. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej i policję.

Pożar na klatce schodowej i szybka ewakuacja

Jak wynika z pierwszych ustaleń, źródło ognia znajdowało się na klatce schodowej. Płomienie zaczęły szybko obejmować kolejne części budynku. Część lokatorów zdołała samodzielnie opuścić swoje mieszkania jeszcze zanim na miejscu pojawiły się pierwsze wozy strażackie. O szczegółach poinformował redakcję "Super Expressu" mł. bryg. Michał Kuśmirowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach:

"Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na klatce schodowej. Pożar rozprzestrzenił się na pierwsze piętro. Przed naszym przybyciem ewakuowało się 8 lokatorów."

Akcja z użyciem drabiny. Nikt nie został ranny

Pozostali mieszkańcy potrzebowali pomocy strażaków, by bezpiecznie wydostać się z zadymionego budynku. W akcji ratunkowej konieczne było użycie drabiny przystawnej. Dzięki sprawnej interwencji służb udało się ewakuować wszystkie osoby, a także dwa psy. Najważniejszą informacją jest to, że nikt nie odniósł obrażeń. Jak dodaje w komunikacie dla "Super Expressu" mł. bryg. Kuśmirowski:

"Po naszym przybyciu przez drabinę przystawną ewakuowało się kolejnych lokatorów, dodatkowo dwa pieski. Nie ma osób poszkodowanych, działania dalej trwają. Siły i środki są wystarczające, pożar się już nie rozprzestrzenia."

Działania służb na miejscu zdarzenia wciąż trwają.