Policjanci nie wierzyli własnym oczom. 14-latek za kierownicą auta! Wiózł mamę i 8-latka

14-latek za kółkiem

Do zdarzenia doszło w czwartek, 24 września, roku na jednej z dróg na terenie pow. skierniewickiego. Uwagę policjantów drogówki zwróciła osobówka poruszająca się bez włączonych świateł. Co więcej, pojazd jechał bardzo wolno, a jego sposób poruszania się był nietypowy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać aut do kontroli. Obawiali się, że kierowca może potrzebować pomocy.

Na widok radiowozu kierujący zjechał na pobocze, a policjanci podjęli interwencję. Jakież musiało być ich zdziwienie, gdy za kierownicą auta ujrzeli… 14-letniego chłopca! Nastolatek nie podróżował jednak sam. Na fotelu pasażera siedziała jego 44-letnia matka, natomiast na tylnym siedzeniu podróżował 8-latek.

Szokujące słowa matki chłopca

Aż trudno uwierzyć, jak zaistniałą sytuację próbowała wyjaśnić matka nieletniego kierowcy.

- Podczas rozmowy z policjantami kobieta oświadczyła, że chciała pokazać synowi, jak prowadzi się samochód. Jak wynikało z jej relacji, nie był to pierwszy raz, kiedy 14-latek kierował autem. Kobieta stwierdziła, że chłopiec kierował już wcześniej, a skoro „potrafi to robić”, pozwoliła mu ponownie usiąść za kierownicą - przekazała mł. asp. Aneta Placek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

- Takie tłumaczenie nie ma jednak nic wspólnego z bezpieczeństwem na drodze - dodała policjantka.

Sąd rodzinny zajmie się sprawą

Mundurowi zapowiedzieli, że skierują do sądu wniosek o ukaranie 44-letniej kobiety za dopuszczenie do prowadzenia auta osoby niemającej wymaganych uprawnień. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń takie zachowanie stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Natomiast sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny.

Policja przestrzega