Mistrz sztuk walki zabił Mateusza na Piotrkowskiej w Łodzi. Założył mu dźwignię i udusił

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-24 16:29

Jeszcze niedawno Krystian K. (34 l.) z Łodzi zdobywał medale na zawodach brazylijskiego jiu – jitsu, teraz zasiadł na ławie oskarżonych i przebywa w areszcie podejrzany o najcięższą zbrodnię – zabójstwo. Zdaniem prokuratury, w środku nocy, wykorzystując swoje umiejętności nabyte w szkole sztuk walki, z zimną krwią zamordował swojego rówieśnika Mateusza S.

Stawał na podium w zawodach. Dziś ogląda świat zza krat

W 2018 roku pisano o nim: „Jeden z najmocniejszych purpurowych pasów w naszym kraju”. Tego samego roku po jednym z treningów w łódzkiej szkole sztuk walki oświadczył się swojej ówczesnej dziewczynie, która akurat zdobyła nominację na niebieski pas.

Wielokrotnie stawał na podium różnych zawodów w swojej kategorii. Dziś świat ogląda zza krat aresztu śledczego w Łodzi, gdzie trafił w związku z brutalnym zabójstwem pochodzącego z Radomska Mateusza S.

Śmierć na ulicy Piotrkowskiej

Według śledczych obaj mężczyźni wpadli na siebie nocą, 4 maja ubiegłego roku, na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości numeru 94. Około godziny 3:40 służby ratunkowe zostały powiadomione o leżącym tam nieprzytomnym mężczyźnie. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że jeden ze świadków nagrał całe zdarzenie, w którym główną, negatywną rolę odegrał Krystian K. Jak wynikało z zarejestrowanego filmu ubrany w czarną bluzę i krótkie jeansowe spodnie mężczyzna, stosując różne techniki sztuk walki, pozbawił Mateusza S. życia. Mistrz najpierw pobił rywala, a później założył mu dźwignię na rękę, nogą zaś uciskał mocno szyję. Towarzyszący mu mężczyzna odganiał osoby, które próbowały pomóc napadniętemu. Kiedy mieszkaniec Radomska stracił przytomność, obaj uciekli.

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Proces trwa

Policjanci, którzy dysponowali ich wizerunkami zatrzymali obu niedługo potem w klubach nocnych przy ul. Piotrkowskiej. Kiedy stróże prawa zakładali im kajdanki na rękach, trwała dramatyczna walka ratowników medycznych o życie Mateusza S. Kilkukrotnie doszło u niego do zatrzymania krążenia. Niestety obrażenia spowodowane przez Krystiana K. okazały się na tyle poważne, że nie udało się uratować życia jego ofiary.

Mistrz sztuk walki został oskarżony o zabójstwo i zasiadł na ławie oskarżonych. Jego proces został jednak na razie odroczony, bo w sądzie nie pojawił się towarzyszący mu tamtej tragicznej nocy kolega, który odpowiada za nieudzielenie pomocy zmarłemu. Krystianowi K. grozi dożywocie.

Oskarżony Krystian K. w sądzie, obok miniatura z twarzą ofiary. O procesie w Łodzi przeczytasz na SE Łódź.
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