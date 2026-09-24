Pogoda w Łodzi: 25-27 września

Weekendowa pogoda w Łodzi pokaże dwa oblicza. Pierwszy dzień przyniesie opady i niższe temperatury, co może pokrzyżować niektóre plany na świeżym powietrzu. Później jednak aura wyraźnie się poprawi – deszcz ustąpi, a z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. Choć na niebie przez cały czas dominować będą chmury, to końcówka weekendu zapowiada się pogodnie i bez opadów.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek, 25 września, będzie najmniej przyjemnym dniem weekendu w Łodzi. Prognozy wskazują na duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 15 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do blisko 8°C. Odczucie chłodu może potęgować umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie poprawę aury

W sobotę mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na wyraźną poprawę pogody. Przede wszystkim przestanie padać. Mimo że niebo wciąż pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami, będzie to już suchy i nieco cieplejszy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16°C. Noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 10 stopni. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Ciepłe zakończenie weekendu w Łodzi

Niedziela, 27 września, zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie i może sięgnąć nawet 18 stopni Celsjusza. To stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz, mimo że słońce nadal będzie się chować za chmurami. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 8°C. Tego dnia również nie należy spodziewać się opadów, a wiatr pozostanie słaby.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Zmienna aura sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Deszczowy piątek to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie czy galerii sztuki, albo spotkać się ze znajomymi w jednej z kawiarni. Z kolei sucha i coraz cieplejsza sobota oraz niedziela zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków, rodzinną wycieczkę rowerową czy po prostu spacer po centrum miasta bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather