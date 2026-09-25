Kotka urodziła maleństwa w mieszkaniu. Bezduszna seniorka wyrzuciła je przez balkon

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-25 10:27

Szokujące doniesienia z Łodzi. 78-letnia kobieta wyrzuciła przez balkon pięć nowo narodzonych kociąt! Maleństwa zauważył przechodzień, który zawiadomił policję. Niestety, jeden z mruczków nie przeżył upadku z wysokości. Drugi odszedł za Tęczowy Most trzy dni po zdarzeniu. Seniorka usłyszała zarzuty. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Dwa małe, śpiące kocięta na niebiesko-białym kocyku w kratkę. O znęcaniu się nad zwierzętami w Łodzi czytaj w SE Łódź.
Autor: Pexels.com

Łódź - Bałuty. Seniorka wyrzuciła kocięta przez balkon

Do szokującego zdarzenia doszło 19 września przy ul. Rojnej na łódzkich Bałutach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami. Natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie czekał na nich zgłaszający sprawę mężczyzna.

- Oświadczył, że znalazł kocięta, w tym jedno bez oznak życia. Zwierzęta zostały przewiezione do lecznicy. Czynności w tej sprawie zostały objęte nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty - poinformowała podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Mundurowi szybko ustalili, co się wydarzyło. To 78-letnia seniorka, która chciała pozbyć się nowo narodzonego miotu, miała wyrzucić przez balkon mieszkania na wysokim piętrze pięć maleńkich kotków! Jeden z nich niestety nie przeżył upadku. Drugi zmarł w trzeciej dobie od zdarzenia.

- W jej mieszkaniu znajdowały się także dwa dorosłe koty, które również zostały przewiezione do weterynarza - przekazała podkom. Sowińska.

Kobieta nie zapewniła bowiem również swojej kotce po porodzie właściwej opieki weterynaryjnej.

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W środę, 23 września, 78-letniej kobiecie przedstawiono zarzut zabicia zwierząt oraz znęcania się nad nimi.

- W trakcie wyjaśnień podejrzana nie przyznała się do popełnienia przestępstwa, jednakże opisała jego przebieg. Decyzją prokuratora kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz zakazem posiadania jakichkolwiek zwierząt - przekazał prok. Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Seniorce grozi do trzech lat więzienia.

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BAŁUTY
KOCIĘTA
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI