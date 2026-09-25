Kotka urodziła maleństwa w mieszkaniu. Bezduszna seniorka wyrzuciła je przez balkon

Łódź - Bałuty. Seniorka wyrzuciła kocięta przez balkon

Do szokującego zdarzenia doszło 19 września przy ul. Rojnej na łódzkich Bałutach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami. Natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie czekał na nich zgłaszający sprawę mężczyzna.

- Oświadczył, że znalazł kocięta, w tym jedno bez oznak życia. Zwierzęta zostały przewiezione do lecznicy. Czynności w tej sprawie zostały objęte nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty - poinformowała podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Mundurowi szybko ustalili, co się wydarzyło. To 78-letnia seniorka, która chciała pozbyć się nowo narodzonego miotu, miała wyrzucić przez balkon mieszkania na wysokim piętrze pięć maleńkich kotków! Jeden z nich niestety nie przeżył upadku. Drugi zmarł w trzeciej dobie od zdarzenia.

- W jej mieszkaniu znajdowały się także dwa dorosłe koty, które również zostały przewiezione do weterynarza - przekazała podkom. Sowińska.

Kobieta nie zapewniła bowiem również swojej kotce po porodzie właściwej opieki weterynaryjnej.

Bezduszna seniorka z zarzutami

W środę, 23 września, 78-letniej kobiecie przedstawiono zarzut zabicia zwierząt oraz znęcania się nad nimi.

- W trakcie wyjaśnień podejrzana nie przyznała się do popełnienia przestępstwa, jednakże opisała jego przebieg. Decyzją prokuratora kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz zakazem posiadania jakichkolwiek zwierząt - przekazał prok. Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Seniorce grozi do trzech lat więzienia.

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