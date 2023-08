Śmiertelny wypadek pod Rawą Mazowiecką. Dwaj nastolatkowie i 42-letni kierowca BMW nie żyją

Trzy osoby nie żyją, dwie odniosły poważne obrażenia ciała i przebywają w szpitalu - to bilans wypadku w Woli-Chojnacie pod Rawą Mazowiecką. Po tym jak w środę, 30 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 725 doszło do zderzenia busa dostawczego i BMW, na miejscu pojawiło się m.in. 5 karetek, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 8 zastępów straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem, w tym grupa operacyjna komendy wojewódzkiej. Z obu zniszczonych pojazdów służby wydobyły łącznie 7 osób, z czego 5 podróżowało BMW. Aż czterech z nich, w tym 42-letni kierowca osobówki i jego dwaj pasażerowie w wieku 16 i 18 lat, było reanimowanych na miejscu zdarzenia. 16-latek nie przeżył, natomiast 42- i 18-latek zmarli ostatecznie po przewiezieniu do szpitala. Do okolicznych placówek medycznych zostali ponadto przetransportowani 15- i 38-latek - jeden z nich był przytomny. Pomoc medyczna została ponadto udzielona 42-letniemu kierowcy busa marki Fiat Ducato i jednemu z jego pasażerów, ale w tym przypadku obyło się bez hospitalizacji. Prowadzący dostawczaka, mieszkaniec województwa mazowieckiego, był trzeźwy.