Wybory 2023. Dwie kobiety z Łódzkiego zmarły w czasie głosowania

Tragicznie dla dwóch mieszkanek województwa łódzkiego zakończyły się wybory 2023 w Łodzi i Tuszynie. W lokalu do głosowania na osiedlu Retkinia zmarła w niedzielę, 15 października, 75-latka, która ok. godz. 10 zasłabła, stojąc w kolejce do głosowania. Jak informuje policja w Łodzi, reanimacja poszkodowanej rozpoczęła się niemal natychmiast, ale po kilkudziesięciu minutach, już po dotarciu na miejsce załogi karetki pogotowia, lekarz stwierdził zgon. Prawie w tym samym czasie, bo ok. 20 minut później, do równie dramatycznego zdarzenia doszło w lokalu wyborczym w Tuszynie pod Łodzią. 60-latka, która zdążyła wejść do budynku, gdzie trwało głosowanie, nagle osunęła się na ziemię. Również w tym przypadku rozpoczęto reanimację, kontynuowaną po przyjeździe służb medycznych, ale życia kobiety nie udało się uratować. W obu przypadkach, z oczywistych względów, policja wykluczyła działanie osób trzecich w przyczynieniu się do śmierci mieszkanek województwa.