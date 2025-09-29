Dwie kobiety nie zginęły w ogniu, ale zostały zabite?! Cztery osoby zatrzymane po śmiertelnym pożarze w Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-29 16:40

Prokuratura w Łodzi podejrzewa, że w mieszkaniu przy ul. Łanowej, gdzie w niedzielę, 28 września, wybuchł pożar, doszło do podwójnego zabójstwa. Na ciele jednej z ofiar, 63-letniej kobiety, ujawniono obrażenia zadane nożem, natomiast sekcja zwłok ma wykazać, co doprowadziło do zgonu 88-latki. W tej sprawie zatrzymano już 4 osoby, z których jedna została przesłuchana przez śledczych.

Łódź. Podwójne zabójstwo na ul. Łanowej. Cztery osoby zatrzymane po pożarze mieszkania

i

Autor: KM PSP w Łodzi/ Materiały prasowe
  • W łódzkim bloku przy ul. Łanowej doszło do tragicznego pożaru, po którym znaleziono ciała dwóch kobiet.
  • Wstępne ustalenia wskazują na to, że 63-latka miała obrażenia zadane nożem, a pożar mógł mieć na celu zatarcie śladów.
  • Zatrzymano cztery osoby, ale ich rola w zdarzeniu nie jest jeszcze jasna.
  • Co doprowadziło do śmierci obu kobiet i czy pożar był próbą ukrycia podwójnego zabójstwa?

Łódź. Podwójne zabójstwo w mieszkaniu objętym pożarem

We wtorek, 30 września, dowiemy się, czy w mieszkaniu w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi doszło do podwójnego zabójstwa. Pożar, który wybuchł tam w niedzielę, 28 września, ok. godz. 10.30 miał prawdopodobnie za zadanie zatrzeć ślady zbrodni. Na miejscu znaleziono ciała 88- i 63-latki, która była jeszcze reanimowana, ale bez skutku. Młodsza z kobieta prawdopodobnie opiekowała się seniorką.

- U 63-latki ujawniono obrażenia ciała spowodowane prawdopodobnie nożem, natomiast we wtorek odbędzie się sekcja zwłok drugiej ofiary, która powinna odpowiedzieć na pytanie o przyczyny jej śmierci, choć mamy już wstępne ustalenia - powiedział "Super Expressowi" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodaje, w tej sprawie zatrzymano już cztery osoby, ale nie wiadomo jeszcze, czy znały one ofiary i czy wszystkie mają związek ze zbrodnią - pierwsze czynności wykonano na razie z jedną z nich. 

Jak informowała wcześniej straż pożarna, ogień pojawił się w mieszkaniu na 2. piętrze budynku, którego właścicielką była prawdopodobnie starsza z kobiet. Płomienie zdążyły objąć wyposażenie w jednym z pomieszczeń, ale nie przedostały się już do kolejnych, dlatego nie trzeba było ewakuować sąsiadów. Pożar gasiło 6 zastępów straży pożarnej.

Kraków: Tamara M. ( 53 l.) zabiła męża

Polecany artykuł:

Czy Jacek D. odpowie za śmierć utytułowanej pływaczki? 29-letnia Justyna zginęł…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
PROKURATURA
ŁÓDŹ