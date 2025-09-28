Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania! Tragedia w bloku w Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-28 15:37

Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania, do którego doszło w niedzielę, 28 września, na ul. Łanowej w Łodzi. Ogień pojawił się przed godz. 10.30 w lokum na 2. piętrze bloku, obejmując wyposażenie jednego z pomieszczeń. Strażacy dostali się do środka przez rusztowanie i ewakuowali najpierw jedną z kobiet, bo druga już nie żyła. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować.

Łódź. Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania na ul. Łanowej

i

Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe
  • W Łodzi doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ul. Łanowej.
  • W pożarze mieszkania na 2. piętrze znaleziono dwie kobiety, obie poniosły śmierć.
  • Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury mające wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Łódź. Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania na ul. Łanowej

Przyczyna śmiertelnego pożaru w bloku na ul. Łanowej w Łodzi nie jest jeszcze znana. Informacja o pojawieniu się płomieni wpłynęła do strażaków w niedzielę, 28 września, przed godz. 10.30. Ogień objął wyposażenie w jednym z mieszkań na 2. piętrze, doprowadzając również do zadymienia pozostałej części lokum. Strażacy, którzy dostali się tam po rusztowaniu, znaleźli w środku dwie kobiety, ale z uwagi na obrażenia jednej z nich odstąpiono od reanimacji.

Druga poszkodowana została natomiast ewakuowana na zewnątrz, ale resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie przyniosła skutku - również w tym przypadku lekarz stwierdził zgon. Na miejscu interweniowało łącznie 6 zastępów straży pożarnej, dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się na inne mieszkania bloku.

- Przyczyny pożaru nie są na razie znane, natomiast wszczęliśmy w tej sprawie śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury - powiedziała "Super Expressowi" nadkom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Strażak pognał do pożaru kosiarką

Polecany artykuł:

Jest trzecia ofiara śmiertelna karambolu na S8! W czasie sobotniej tragedii zde…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
ŁÓDŹ