Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania! Tragedia w bloku w Łodzi

W Łodzi doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ul. Łanowej.

W pożarze mieszkania na 2. piętrze znaleziono dwie kobiety, obie poniosły śmierć.

Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury mające wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Łódź. Dwie kobiety zginęły w pożarze mieszkania na ul. Łanowej

Przyczyna śmiertelnego pożaru w bloku na ul. Łanowej w Łodzi nie jest jeszcze znana. Informacja o pojawieniu się płomieni wpłynęła do strażaków w niedzielę, 28 września, przed godz. 10.30. Ogień objął wyposażenie w jednym z mieszkań na 2. piętrze, doprowadzając również do zadymienia pozostałej części lokum. Strażacy, którzy dostali się tam po rusztowaniu, znaleźli w środku dwie kobiety, ale z uwagi na obrażenia jednej z nich odstąpiono od reanimacji.

Druga poszkodowana została natomiast ewakuowana na zewnątrz, ale resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie przyniosła skutku - również w tym przypadku lekarz stwierdził zgon. Na miejscu interweniowało łącznie 6 zastępów straży pożarnej, dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się na inne mieszkania bloku.

- Przyczyny pożaru nie są na razie znane, natomiast wszczęliśmy w tej sprawie śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury - powiedziała "Super Expressowi" nadkom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.