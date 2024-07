To koniec szpitala im. WAM w Łodzi. Uniwersytet Medyczny podjął ważną decyzję

Prognoza IMGW. Wichury na początku tygodnia

Jak wynika z prognozy IMGW, początek trwającego tygodnia przyniesie słoneczną, ale wietrzną pogodę. Sierpień przywita nas deszczem i burzami, na chwilę wróci też upał. W dalszej części prognozy tygodniowej IMGW znajdziecie szczegółowe informacje na temat poszczególnych dni.

Poniedziałek (29 lipca) na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny, ale wietrzny, z porywami do 75 km/h. Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie i centrum kraju. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C na północy Polski. W centrum około 23°C, a najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą do 24°C.

We wtorek (30 lipca) silny wiatr osłabnie. IMGW prognozuje słoneczny, ciepły dzień. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu, tam na termometrach od 20°C do 22°C. Na północy 23-24°C, w centrum około 26°C w centrum. Najcieplej na południu kraju, do 27°C.

Ostatni dzień lipca słoneczny i znów ze wzrostem temperatury. Najchłodniej na północy, od 20°C nad morzem do 23°C w pasie pojezierzy. W centrum około 25°C, na południu do 29°C, a na Górnym Śląsku miejscami możliwe nawet 30°C.

Jaka będzie pogoda w sierpniu? Upały wrócą na początku miesiąca

Sierpień przywita nas deszczową i burzową pogodą. W czwartek (1 sierpnia) bez opadów jedynie na wschodzie. Burze na południowym zachodzie też burze. Na południu wróci upał, tego dnia na termometrach od 29°C do 33°C. Najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 20°C. - Wiatr będzie słaby, tylko na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 70 km/h - informuje IMGW.

W piątek (2 sierpnia) pochmurno i deszczowo już w prawie całej Polsce. Burze możliwe na południu kraju. Na termometrach od 22-23°C na północnym zachodzie do 29°C na południowym wschodzie.

Jaka będzie pogoda w pierwszy weekend sierpnia? W sobotę i niedzielę (3-4 sierpnia) przelotny deszcz i burze, głównie w południowej i zachodniej Polsce. Najchłodniej nad morzem, tam od 19°C do 23°C. Poza tym ciepło, ale bez upałów. Na północy od 24°C do 26°C, w centrum około 27°C, najcieplej na południu kraju, do 28-29°C.

Źródło: IMGW