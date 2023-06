Dzwoni do Ciebie TEN numer? Nie odbieraj. Zielona słuchawka i tracisz cały majątek

Trafiła z obumarłym płodem do Matki Polki. "Poczułam się jak śmieć". Zapłakana kobieta mówi, co ją spotkało

Mimo, iż dzięki licznym informacjom medialnym i apelom policji jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na działania przestępców, wciąż musimy pamiętać, że to oni są zawsze o jeden krok do przodu i wciąż szukają nowych sposobów, by znaleźć kolejne ofiary. Wykorzystują do tego najnowsze zdobycze techniki, podszywając się pod numery telefonów banków czy innych instytucji lub wykorzystując zagraniczne numery, które do złudzenia przypominają te krajowe. Połączenie z nimi może okazać się bardzo nieprzyjemne w skutkach i wiązać się z utratą dużych pieniędzy. Nawet krótka rozmowa może kosztować krocie.

Co robić, gdy dzwoni nieznany numer?

Pierwszą podstawową zasadą jest ustalenie, skąd dzwoni rozmówca. Na ekranie wyświetla się jego numer telefonu. Zanim go odbierzemy, wystarczy szybko policzyć cyfry, z których składa się numer telefonu. Jeśli jest to 9 cyfr, oznacza to, że dzwoni do nas ktoś z polskiej sieci komórkowej lub telefonu stacjonarnego. Jeśli nie znamy tego numeru i nie spodziewamy się, że ktoś może do nas zadzwonić, nic się nie stanie, gdy go nie odbierzemy. Jeżeli jest to sprawa pilna, dzwoniący z pewnością postanowi połączyć się z nami ponownie.

Zanim to zrobi, możemy sprawdzić, kto do nas dzwonił, korzystając z popularnych internetowych wyszukiwarek. Wpisując tam dany numer, uzyskamy informację, czy jest to zaufana instytucja, czy natrętny telemarketer lub próba oszustwa. Pomocne mogą się okazać komentarze internautów, którzy często opisują sytuacje związane z konkretnymi numerami telefonów.

W przypadku, gdy numer jest 11-cyfrowy, sprawa jest bardziej złożona, gdyż może to być połączenie z zagranicy. Jednak, gdy dwie pierwsze cyfry składają się na prefiks 48, oznacza to, że dzwoni do nas polski numer. Jeśli prefiks jest inny, możemy być pewni, że to numer zagraniczny, chociaż często może zaczynać się od cyfr, które na pierwszy rzut oka wskazują na numer kierunkowy jednego z polskich miast, np. 22 (Warszawa), 42 (Łódź) czy 91 (Szczecin), a tak naprawdę są numerami kierunkowymi egzotycznych państw na drugim końcu świata. Kluczową rolę w tym przypadku odgrywa liczba cyfr.

Jak zablokować niechciany numer?

Większość telefonów komórkowych posiada funkcję blokowania niechcianych połączeń. Jeśli okaże się, że dzwoni do nas ktoś, z kim nie chcemy rozmawiać, możemy użyć funkcji "blokuj". Kolejnym razem ta osoba już się do nas nie dodzwoni.

Coraz więcej telefonów posiada również funkcję wykrywania telefonicznego spamu. W tym przypadku, podczas próby połączenia numer wyświetla się na czerwono lub jest odpowiednio oznakowany, by poinformować odbierającego, że połączenie może wiązać się z niebezpieczeństwem.

Czy znasz telefoniczne numery kierunkowe? Pytanie 1 z 10 Żeby dodzwonić się do Warszawy, musisz wybrać numer zaczynający się na: 11 22 33 Dalej