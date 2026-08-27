Zelów zaprasza na muzyczne pożegnanie lata. Na scenie Michał Szczygieł, Łzy Adam Konkol i Maryla Rodowicz

Jeśli szukacie pomysłu na pierwszy wrześniowy weekend, warto obrać kierunek na Zelów i Zalew Patyki. Właśnie tutaj odbędą się Zelowskie Sploty – Festiwal Muzyki, Tradycji i Kultury. W sobotę, 5 września, najważniejszym punktem programu będzie Eska Music Tour.

Michał Szczygieł i Łzy Adam Konkol na jednej scenie

Sobotni wieczór zapowiada się naprawdę energetycznie. Publiczność będzie mogła bawić się podczas koncertów Michała Szczygła oraz zespołu Łzy Adam Konkol.

Michał Szczygieł to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny pop. Wokalista zdobył popularność dzięki charakterystycznemu głosowi i przebojowym utworom. Jego koncert będzie propozycją dla tych, którzy lubią nowoczesne, lekkie brzmienia i piosenki, przy których trudno ustać w miejscu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Na scenie pojawi się także Łzy Adam Konkol. Zespół nawiązuje do dorobku popularnej formacji Łzy, której piosenki od lat zajmują ważne miejsce w polskiej muzyce. Można spodziewać się emocjonalnych utworów, rockowo-popowego brzmienia i dobrze znanej publiczności energii.

Dwa dni, dwa różne klimaty

Choć Eska Music Tour jest częścią sobotniego programu, Zelowskie Sploty potrwają dwa dni.

W niedzielę, 6 września nad Zalewem Patyki odbędą się Dożynki z Województwem Łódzkim, podczas których nie zabraknie regionalnych smaków, rękodzieła, prezentacji lokalnych tradycji i atrakcji przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.

Wieczór zakończy koncert Maryli Rodowicz, jednej z największych gwiazd polskiej estrady.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Zelów ma swoją wyjątkową historię

Zelowskie Sploty nieprzypadkowo łączą muzykę, tradycję i kulturę. Sam Zelów jest miejscem, którego historia została utkana z wielu różnych nici.

Szczególne znaczenie miał 1802 rok, kiedy majątek Zelów kupili potomkowie Braci Czeskich – protestanccy emigranci religijni. To oni przyczynili się do rozwoju miejscowego włókiennictwa. Z czasem w mieście zamieszkali również Polacy, Niemcy i Żydzi.

Do dziś można znaleźć ślady tej wielokulturowej historii. W Zelowie obecne są cztery wyznania: rzymskokatolickie, ewangelicko-reformowane, ewangelicko-augsburskie oraz baptystyczne. Warto odwiedzić także Muzeum w Zelowie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, które przybliża historię czeskich korzeni miasta.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Koncert nad wodą? Zelów zaprasza!

Dużym atutem wydarzenia będzie jego lokalizacja. Zalew Patyki to miejsce otoczone lasami, które latem przyciąga osoby szukające odpoczynku nad wodą. Działa tu kąpielisko i strzeżona plaża, a teren jest wykorzystywany także podczas koncertów, kina plenerowego czy wydarzeń sportowych.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Podczas Zelowskich Splotów spokojny na co dzień teren zamieni się w festiwalową przestrzeń. Będzie muzyka, będzie zabawa, ale również okazja, by poznać Zelów i jego niezwykłą historię.

5 września warto więc wybrać się nad Zalew Patyki na Eska Music Tour z Michałem Szczygłem i Łzami Adam Konkol. Dzień później na uczestników Zelowskich Splotów czekają Dożynki z Województwem Łódzkim i koncert Maryli Rodowicz.

Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Burmistrz Zelowa Kamil Świtała.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 10 000 zł.