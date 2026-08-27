Anna i jej 9-letni synek przepadli bez wieści. Ważny apel policji

Pilny komunikat policji! Szukają Anny i jej synka

Kobieta i chłopiec ostatni raz widziani byli 26 sierpnia o godzinie 10.30. Od tamtej pory nie wrócili do domu ani nie nawiązały żadnego kontaktu z bliskimi. Rodzina zgłosiła więc ich zaginięcie.

Anna Dawczyk ma 31 lat, mierzy ok. 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma jasne włosy w kolorze blond. W chwili zaginięcia ubrana w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem, ciemne spodnie.

Jej syn Aron Dawczyk ma 9 lat, 130 centymetrów wzrostu i włosy w kolorze jasnym blond.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które widziały zaginionych lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu, o pilny kontakt z policją. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pod nr 47 8463211 lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.

Galeria ze zdjęciami: Zaginęła mieszkanka Opoczna z 9-letnim synkiem. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

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