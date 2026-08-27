Pogoda w Łodzi na weekend 28-30 sierpnia

Mieszkańcy Łodzi w trakcie najbliższego weekendu doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Piątek przywita nas niemal letnimi temperaturami i słońcem, ale już sobota okaże się dniem chłodnym i deszczowym. Na szczęście niedziela przyniesie ponowną poprawę aury, a na termometrach znowu zobaczymy wyższe wartości. Różnice między poszczególnymi dniami będą bardzo odczuwalne.

Piątek z wysoką temperaturą i słońcem

Weekend w Łodzi rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek, 28 sierpnia, na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a deszcz nie jest prognozowany. To będzie też najcieplejszy dzień weekendu. Po chłodniejszej nocy, z temperaturą na poziomie około 10 stopni Celsjusza, w ciągu dnia termometry wskażą nawet 27°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s, co może przynieść lekkie orzeźwienie w ciepłym powietrzu.

Sobota przyniesie załamanie pogody

W sobotę, 29 sierpnia, aura zmieni się diametralnie. Niebo nad Łodzią niemal w całości zasnuje się chmurami, z których spadnie deszcz. Prognozowana suma opadów wyniesie ponad 8 mm, co oznacza, że przydadzą się parasole. Zmiana będzie odczuwalna przede wszystkim w temperaturze – maksymalnie zobaczymy zaledwie 19°C, czyli o kilka stopni mniej niż dzień wcześniej. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 15°C. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością do 4 m/s.

Niedziela to powrót słońca

Ostatni dzień weekendu, 30 sierpnia, przyniesie znaczną poprawę pogody. Deszczowe chmury opuszczą Łódź, a na niebie znów pojawi się słońce, przy niewielkim zachmurzeniu. Temperatura ponownie wzrośnie i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 25°C. Minimalnie termometry pokażą około 14 stopni. Niedziela będzie też najspokojniejszym dniem pod względem wiatru, który osłabnie do około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie w Łodzi?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Słoneczny i bardzo ciepły piątek oraz pogodna niedziela to idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry czas na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks w miejskich parkach i na skwerach. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota to dzień, który lepiej spędzić pod dachem. Można go wykorzystać na wizytę w kinie, spotkania z przyjaciółmi w kawiarniach lub nadrobienie zaległości kulturalnych.

Dane pogodowe: OpenWeather