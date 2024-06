Eurojackpot. Tylko jeden Polak cieszy się z wysokiej wygranej. Gruba kasa na wakacje

Znamy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto się dostał do europarlamentu

Piątkowe losowanie Eurojackpot (7 czerwca) nikomu w Europie nie przyniosło głównej wygranej. W naszym kraju jest jednak ktoś, kto może się cieszyć i planować duże wydatki. Gracz z Wielunia poprawnie wytypował pięć liczb (wygrana III stopnia, 5+0) i wygrał... 1 141 229,70 zł w Eurojackpot. Totalizator Sportowy przekazał, że zakład zawarto w punkcie LOTTO przy ul. Nowy Rynek 6 w Wieluniu. Wyniki losowania Eurojackpot z 7 czerwca 2024 roku to: 8, 15, 29, 37, 45 + 5, 10. W miniony piątek nigdzie w Europie nie padła główna wygrana w Eurojackpot, dlatego we wtorek (11.06) będzie można zagrać nawet o 80 milionów złotych. Przypominamy, że w Eurojackpot losowanych jest 5 liczb z 20, oraz 2 z 12. Gracze marzą o wygranej I stopnia (5+2), ale niższe to również szansa na ogromne pieniądze. Aby zagrać w Eurojackpot trzeba mieć przynajmniej 12,50 zł, bo tyle kosztuje jeden zakład. Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

To nie jedyna w ostatnim czasie wysoka wygrana w grach Totalizatora Sportowego. W sobotę ktoś trafił wszystkie liczby w Lotto Plus. Szczęśliwy zakład został zawarty przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. Z kolei w zeszłym tygodniu Polak wygrał pół miliona złotych w zdrapce.

