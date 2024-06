Darmowy transport na wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto może skorzystać?

Fatalna pogoda. Burze już przed południem! Wiatr nawet do 90 km/h [Prognoza IMGW na 1.06.2024]

Eurowybory 2024. Kiedy głosowanie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego będą się odbywać od 6 do 9 czerwca. Łącznie w 27 krajach członkowskich uprawnionych do głosowania jest 370 milionów osób, które będą wybierać 720 europosłów.

Polacy pójdą do urn w niedzielę, 9 czerwca i wybiorą 53 swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Darmowy transport na wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego. W Łodzi osoby, które nie będą w stanie samodzielnie dostać się do obwodowej komisji wyborczej, a będą chciały wziąć udział w głosowaniu, mogą skorzystać z transportu samochodami Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Aby zamówić transport należy w dniach 3 - 8 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 - 19:00, a 9 czerwca 2024 r. w godz. 6:00 - 20:00 dzwonić pod nr. telefonu: 672 14 15 – z telefonów stacjonarnych lub (42) 672 14 15 – z telefonów komórkowych.

Przewóz będzie się odbywał 9 czerwca 2024 r. od godz. 7:00 do 21:00.

Jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun.

