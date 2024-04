Wojtera wójtem Daszyny został w 2008 roku. Rządzi gminą do dziś. Pięć lat temu na polecenie Prokuratury Krajowej razem z dziesięcioma innymi osobami został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty wyłudzenia na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 11 mln zł dotacji dla rolników z Unii Europejskiej.

Wojtera trafił wówczas do aresztu, z którego wyszedł pod koniec 2019 roku. Pobyt za kratkami nie przeszkodził mu w zarządzaniu swoją gminą, co więcej - w międzyczasie ponownie wygrał wybory na wójta. Jego i dziesięciu innych oskarżonych proces rozpoczął się w październiku 2020 roku i miał zakończyć się 30 kwietnia. Sąd jednak nie ogłosił wyroku z powodu znacznych braków w materiałach dowodowych, które zgromadziła prokuratura, dając jej czas na ich uzupełnienie do połowy czerwca.

- Jestem ofiarą politycznej zemsty członków Prawa i Sprawiedliwości – mówi Wojtera ze łzami w oczach. - Mój świętej pamięci brat został w 2005 roku posłem z list Samoobrony. Później PiS chciało go nakłonić, by przeszedł do ich ugrupowania, a on się na to nie zgodził.