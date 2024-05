Eurowybory 2024. Kto walczy o mandaty europosłów w Łódzkiem? Te nazwiska znalazły się na liście!

Eurowybory 2024. Najważniejsze informacje

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już 9 czerwca 2024. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować.

Co istotne, można głosować w innym miejscu, niż miejsce zameldowania, trzeba jednak pamiętać, by odpowiednio wcześnie złożyć wniosek w tej sprawie. Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości: może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania - wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub elektronicznie. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju. Możesz również złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie giny najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Warto pamiętać, by zabrać ze sobą do lokalu wyborczego dokument potwierdzający naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Członkowie komisji wyborczej mają bowiem obowiązek sprawdzić naszą tożsamość.

Eurowybory 2024. Oto kandydaci z województwa łódzkiego

Nie wiadomo jednak, ile mandatów przypadnie dla Łódzkiego, bo ich liczba na stałe nie jest przypisana do okręgów. Mamy jednak w województwie łódzkim zarejestrowanych osiem list wyborczych. Oto one:

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe KW Konfederacja Wolność i Niepodległość KWW Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie KW Polexit KKW Koalicja Obywatelska KKW Lewica KW Prawo i Sprawiedliwość KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

Kto się na nich znalazł? W najbliższych eurowyborach na listach znajdziemy dwóch z obecnych europosłów: byłego premiera Marka Belkę, który wystartuje z pierwszego miejsca listy Lewicy i Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, lidera łódzkiej listy PiS.

Poniżej prezentujemy kolejne nazwiska, które znalazły się na poszczególnych listach.

Lista nr 1 KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Jolanta Zięba-Gzik - specjalista ds. zarządzania - Zduńska Wola

2. Ewa Szymanowska - posłanka - Łódź

3. Piotr Wojtysiak - urzędnik samorządowy - Rękoraj

4. Grzegorz Kardas - lekarz - Łódź

5. Piotr Sęczkowski - urzędnik samorządowy - Sworawa

6. Jolanta Daszyńska - nauczyciel akademicki - Rosanów

7. Małgorzata Terlecka-Maciejewska - lekarz - Warszawa

8. Tomasz Trzonek - pedagog - Tomaszów Maz.

9. Rafał Gajda - specjalista ds. funduszy UE - Skaratki

10. Katarzyna Nowakowska - analityczka - Piotrków Tryb.

Lista nr 2 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

1. Jacek Wilk - adwokat - Warszawa

2. Justyna Krasowicz - przedsiębiorca - Pabianice

3. Kamil Mroczek - konstruktor - Zgierz

4. Krzysztof Krawczyk - zawodowy kierowca - Wola Moszczenicka

5. Tomasz Grabarczyk - politolog - Łódź

6. Paula Poreda - przedsiębiorca - Łódź

7. Aleksandra Świecianowska - szwaczka - Lubola

8. Marek Kwapisiewicz - specjalista ds. marketingu - Bełchatów

9. Agata Kaczyńska-Kral - prawnik - Walendów

10. Klaudia Domagała - księgowa - Łódź.

Lista nr 3 KWW Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie

1. Jacek Bartyzel - menedżer - Warszawa

2. Ewa Gumienniczek - technik ekonomista - Krzętów

3. Bartosz Miller - technik urządzeń sanitarnych - Mirosławice

4. Iwona Galińska-Adamczyk - pracownik administracyjny - Łódź

5. Jakub Grygowski - menedżer marki - Złoczew

6. Żaneta Nochowicz - technik ogrodnik - Pabianice

7. Monika Kobierska-Bednarek - projektant mody - Rawa Maz.

8. Tomasz Słota - lobbysta - Łódź.

9. Anna Nowaczyk - nauczyciel - Raków Duży

10. Marek Olszewski - menedżer produktu - Myszaki

Lista nr 4 KW Polexit

1. Antoni Sajdak - technik telekomunikacji - Katowice

2. Jan Pietraga - ekonomista - Dąbrowa Górnicza

3. Jolanta Samborska - artysta malarz - Dębica

4. Aleksandra Kozłowska - fizjoterapeuta - Rzeszów

5. Halina Ochmańska - rolnik - Głębowice

6. Barbara Kowacka - technik wiertnik - Kraków

7. Krzysztof Kotaś - technik mechanik - Kraków

8. Krzysztof Dębski - technik mechanik - Bukowno

9. Danuta Łuś - emeryt - Dąbrowa Górnicza

10. Wojciech Paternak - antykwariusz - Kraków

Lista nr 5 KKW Koalicja Obywatelska

1. Dariusz Joński - ekonomista - Łódź

2. Joanna Skrzydlewska - ekonomista - Łódź

3. Maciej Kozakiewicz - ekonomista Łódź

4. Małgorzata Pingot - filolog - Piotrków Tryb.

5. Arkadiusz Jaksa - geograf - Piątkowisko

6. Danuta Zakrzewska - analityk zarządzania - Łowicz

7. Konrad Wiśniewski - radca prawny - Skierniewice

8. Konrad Wilczyński - egzaminator - Sieradz

9. Katarzyna Menke - pracownik samorządowy - Tomaszów Maz.

10.Hanna Gill-Piątek - specjalista ds. konsultingu - Łódź

Lista nr 6 KKW Lewica

1. Marek Belka - ekonomista - Łódź

2. Paulina Matysiak - filolog - Kutno

3. Iwona Kaźmierska-Małyska - pedagog - Mieleszynek

4. Oskar Kuliński - pracownik samorządowy - Gorzkowice

5. Agnieszka Luksztejdt - urzędnik państwowy - Zgierz

6. Zbigniew Krasiński - przedsiębiorca - Sieradz

7. Małgorzata Powązka - architekt - Pajęczno

8. Mateusz Osiecki - nauczyciel akademicki - Łódź

9. Agnieszka Smoręda - nauczycielka akademicka - Łódź

10. Mateusz Pietras - student - Pabianice

Lista nr 7 KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Witold Waszczykowski - nauczyciel akademicki - Warszawa

2. Joanna Lichocka - parlamentarzystka - Konstancin-Jeziorna

3. Anna Milczanowska - parlamentarzystka - Radomsko

4. Robert Telus - rolnik - Ostrów

5. Waldemar Buda - prawnik - Łódź

6. Paweł Sałek - parlamentarzysta - Maków

7. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom - filolog - Łódź

8. Piotr Polak - parlamentarzysta - Grabinka

9. Ewa Wendrowska - lekarz - Tomaszów Maz.

10. Grzegorz Schreiber - samorządowiec - Stare Krasnodęby

Lista nr 9 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

1. Andrzej Milecki - zarządzający przedsiębiorstwem - Drużbice Kolonia

2. Padziński Adrian - zarządzający przedsiębiorstwem - Górka Pabianicka

3. Adriana Stachurska - zarządzający przedsiębiorstwem - Łódź

4. Kamil Wójcik - zarządzający przedsiębiorstwem - Łódź

5. Kamila Bartyzel - zarządzający przedsiębiorstwem - Łódź

6. Anna Białkowska - zarządzający przedsiębiorstwem - Tomaszów Maz.

7. Jakub Zybert - zarządzający przedsiębiorstwem - Zgierz

8. Sylwia Szymańska - zarządzający przedsiębiorstwem - Pabianice

