Fala deszczu mknie do Polski. Prognozy IMGW mówią "zwrotach akcji w pogodzie"

Dynamiczne zmiany w pogodzie na przełomie lipca i sierpnia. Eksperci z IMGW już to wiedzą!

Dynamiczna pogoda na początku sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwraca uwagę, że na początku sierpnia pogoda pokaże nam różne oblicza. Będą dni od ze spokojną i słoneczną aurą, a także chwile deszczowe. Podobnie z temperaturą: prognozowane jest zarówno ochłodzenie, jak i upalne dni. Pierwszy weekend sierpnia będzie deszczowy, szczególnie w niedzielę (4 sierpnia). Tego dnia - jak podaje IMGW - "od zachodu nasunie się front atmosferyczny, opady i burze możliwe będą miejscami w całej Polsce". Na początku przyszłego tygodnia zrobi się chłodniej, ale im bliżej następnego weekendu, tym większa szansa na powrót upałów. Poniżej szczegółowa prognoza IMGW na pierwsze dni sierpnia.

Załamanie pogody w pierwszy weekend sierpnia. Nadchodzi front z deszczem i burzami

W piątek (2 sierpnia) deszczowo, a na południu kraju możliwe są również burze. - Na południu i południowym zachodzie opady mogą mieć natężenie umiarkowane, prognozowana suma opadów od 15 mm do 30 mm, tylko na zachodzie Dolnego Śląska i południu Ziemi Lubuskiej do 35 mm - prognozuje IMGW. Ciepło, ale bez upałów. Na południowym zachodzie i nad morzem zaledwie 17-20°C. Na północy i zachodzie kraju 22-24°C, w centrum około 26°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 28°C.

W sobotę (3 sierpnia) pochmurno. Na południu i południowym wschodzie przelotny deszcz, burze możliwe w Karpatach. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Najchłodniej na południowym wschodzie i nad morzem, gdzie termometry wskażą 20-22°C. Na północy i południowym zachodzie 24°C. Najcieplej w centralnej i zachodniej Polsce, do 27°C. - Wiatr słaby, nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, północny i północno-zachodni, tylko na zachodzie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

W niedzielę (4 sierpnia) nastąpi załamanie pogody. - Nad zachodnią Polskę nasunie się front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze - informuje IMGW. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się opady i lokalne burze. Najchłodniej nad morzem, tam do 20°C. W górach i na zachodzie kraju 22°C. Najcieplej w centrum i na wschodzie, do 25°C.

Kiedy wrócą upały?

Po weekendzie, na początku tygodnia, nadal deszczowo i ciepło, ale bez upałów. W poniedziałek (5 sierpnia) temperatura maksymalna od 19°C na północy do 24°C na południu Polski. Podobne temperatury we wtorek (6 sierpnia), ale już bez deszczu i burz. W środę i czwartek (6-7 sierpnia) zrobi się cieplej. Na południu i zachodzie kraju możliwe upały.

Źródło: IMGW

W piątek i sobotę opady deszczu głównie na płd., poza tym słonecznie. W niedzielę opady i burze w całej Polsce. Od poniedziałku chłodniej, pod koniec przyszłego tygodnia znowu 30°C. Na rzekach spadki i stabilizacja ,podczas opadów wzrosty stanów https://t.co/ytoZ0J0jet...#IMGW pic.twitter.com/DGKNZWgBCZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2024