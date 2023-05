Wypadek ferrari na ulicach Piotrkowa. Model Portofino 2019 jest wart kilkaset tys. euro

O wielkim pechu może mówić kierowca ferrari portofino 2019, w którego auto uderzyła w Piotrkowie Trybunalskim mazda. W wyniku wypadku obaj prowadzący zostali ranni i trafili do szpitala, a pierwszy z pojazdów, którego szacunkowa wartość wynosi blisko 250 tys. euro, został poważnie uszkodzony. Wszystko działo się w niedzielę, 21 maja, ok. godz. 10.30. Według wstępnych informacji policji kierujący mazdą 61-latek, jadąc od ul. Wolborskiej w kierunku ul. Piotry Skargi, rozpoczął manewr skrętu w ul. Wyzwolenia. Robiąc to, nie ustąpił jednak pierwszeństwa siedzącemu za kierownicą ferrari, który jechał z przeciwnego kierunku, w wyniku czego auta zderzyły się. Mężczyźni, mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, odnieśli obrażenia ciała, choć prawdopodobnie niegroźne, i trafili do szpitala.

- Obaj poszkodowani zostali przebadani na obecność alkoholu we krwi: 40-latek z ferrari był trzeźwy, natomiast drugi kierowca miał 0,33 mg na litr (ok. 0,7 promila - przyp.red.) - mówi asp. szt. Izabela Gajewska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu Piotrkowski24.pl.

