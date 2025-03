"Nie mam sobie nic do zarzucenia". Nowe fakty na temat rodziny 5-latka, który zadzwonił na numer alarmowy

Tym razem nasz quiz dotyczyć będzie ważnych wydarzeń i postaci z 2015 roku. Zapytamy o świat gwiazd, polityki, kultury i sportu. Jeśli macie znakomitą pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Kto wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku? Andrzej Duda Bronisław Komorowski Donald Tusk

Co to jest quiz?

