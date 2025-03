Auto na dachu

Pięć osób rannych w wypadku w Sierżni! Kierowca Citroena zignorował znak STOP

Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 27 marca, około godziny 5:40 w miejscowości Sierżnia (gm. Stryków). Kierowca Citroena C3, ignorując znak STOP, doprowadził do zderzenia z samochodem dostawczym Volkswagen Caddy. Pięć osób podróżujących Citroenem zostało rannych i trafiło do szpitala. Wszyscy to Pakistańczycy.