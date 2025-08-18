Pomagał innym ludziom z potrzeby serca. Nie żyje Kamil Krawczyk. Miał 29 lat

Cały Łowicz jest od niedzieli, 17 sierpnia, w żałobie po śmierci Kamila Krawczyka. 29-latek był znany w mieście i okolicach z pomagania innym ludziom, współorganizując i biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych. Mężczyzna działał m.in. w stowarzyszeniu Łączy nas Łowicz, które zresztą przekazało smutne wieści w tej sprawie, żegnając mężczyznę długim wpisem.

Łowicz. Żałoba po śmierci Kamila Krawczyka. Znany społecznik miał tylko 29 lat

Autor: @miastolowicz/Łowicz & Shutterstock Cały Łowicz jest od niedzieli, 17 sierpnia, w żałobie po śmierci Kamila Krawczyka. 29-latek był znany w mieście i okolicach z pomagania innym ludziom
Łowicz. Nie żyje Kamil Krawczyk. Znany w regionie społecznik miał 29 lat

Kochał ludzi, kochał sport, a nade wszystko kochał Łowicz - napisało po śmierci Kamila Krawczyka stowarzyszenie Łączy nas Łowicz, które współtworzył mężczyzna. Znany w regionie społecznik odszedł w wieku 29 lat, o czym poinformowano w niedzielę, 17 sierpnia. Zmarłego żegna również urząd miasta w Łowiczu.

Kamil był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łowiczu i dobrym Kolegą. Kochał ludzi i sport. Miał wielu przyjaciół. Był wolontariuszem m.in. turnieju charytatywnego Gwiazdy na Gwiazdkę i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi. Wiernym kibicem RTS Widzew Łódź oraz KS Pelikan Łowicz. Odszedł zdecydowanie za wcześnie… - czytamy na profilu facebookowym samorządu.

Jak przekazał serwis lowiczanin.info, Kamil Krawczyk działał w stowarzyszeniu Łączy nas Łowicz od samego początku, tj. od 2018 r., a jeszcze dłużej, bo od 2012 r., pracował przy Gwiazdkach na Gwiazdkę.

Dla Kamila nie było rzeczy niemożliwych. Gdy potrzebowałem czegoś "na już" Kamil załatwiał to natychmiast, zdając szczegółowy raport. Zawodnicy bardzo go lubili, utrzymywał z nimi kontakty na co dzień. Nie bał się wyzwań, zawsze mogłem na niego liczyć - wspomina 29-latka Krystian Cipiński.

Uroczystości pogrzebowe Kamila Krawczyka odbędą się w środę, 20 sierpnia, o godz. 11.00 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.

