Pomagał innym ludziom z potrzeby serca. Nie żyje Kamil Krawczyk. Miał 29 lat

Łowicz opłakuje stratę Kamila Krawczyka, cenionego społecznika, który zmarł w wieku 29 lat.

Kamil był pracownikiem Urzędu Miejskiego, wolontariuszem WOŚP i organizatorem turniejów charytatywnych.

Znany ze swojej pasji do sportu i ludzi, pozostawił po sobie wspomnienie osoby, dla której "nie było rzeczy niemożliwych".

Kiedy i gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe tego zasłużonego mieszkańca?

Łowicz. Nie żyje Kamil Krawczyk. Znany w regionie społecznik miał 29 lat

- Kochał ludzi, kochał sport, a nade wszystko kochał Łowicz - napisało po śmierci Kamila Krawczyka stowarzyszenie Łączy nas Łowicz, które współtworzył mężczyzna. Znany w regionie społecznik odszedł w wieku 29 lat, o czym poinformowano w niedzielę, 17 sierpnia. Zmarłego żegna również urząd miasta w Łowiczu.

- Kamil był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łowiczu i dobrym Kolegą. Kochał ludzi i sport. Miał wielu przyjaciół. Był wolontariuszem m.in. turnieju charytatywnego Gwiazdy na Gwiazdkę i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi. Wiernym kibicem RTS Widzew Łódź oraz KS Pelikan Łowicz. Odszedł zdecydowanie za wcześnie… - czytamy na profilu facebookowym samorządu.

Jak przekazał serwis lowiczanin.info, Kamil Krawczyk działał w stowarzyszeniu Łączy nas Łowicz od samego początku, tj. od 2018 r., a jeszcze dłużej, bo od 2012 r., pracował przy Gwiazdkach na Gwiazdkę.

- Dla Kamila nie było rzeczy niemożliwych. Gdy potrzebowałem czegoś "na już" Kamil załatwiał to natychmiast, zdając szczegółowy raport. Zawodnicy bardzo go lubili, utrzymywał z nimi kontakty na co dzień. Nie bał się wyzwań, zawsze mogłem na niego liczyć - wspomina 29-latka Krystian Cipiński.

Uroczystości pogrzebowe Kamila Krawczyka odbędą się w środę, 20 sierpnia, o godz. 11.00 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.