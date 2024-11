Quiz. Sobotnia ortografia. Menedżer czy menadżer? Sprawdź, czy wiesz, jak to się pisze

W 2025 r., w 100. rocznicę śmierci Zishego Breitbarta, w Strykowie ma stanąć pomnik "najsilniejszego człowieka świata". Polski Żyd, który urodził się w województwie łódzkim pod koniec XIX w., doczekał się wielu słynnych przydomków i był jednym z kilku pierwowzorów Supermana. W latach 1923-24, gdy występował w Stanach Zjednoczonych z pokazami, promowała je zresztą trasa "Superman of the Ages".

Jego kariera rozpoczęła się jednak na terenie Niemiec, gdzie pozostał po zakończeniu I wojny światowej. W czasie jednej z prezentacji swojej nadludzkiej siły został dostrzeżony przez Circus Busch, a wkrótce ruszył w tournée po innych krajach Europy. Zishe Breitbart zmarł niespodziewanie w 1925 r., po tym jak w czasie jednego z pokazów, gdy wrócił z występami do Polski, uległ zakażeniu w czasie przypadkowego przebicia kolana. To doprowadziło do sepsy, ale siłaczowi nie pomogła nawet amputacja obu nóg. Został pochowany w Berlinie.

Władze Strykowa nie zapominają o słynnym mieszkańcu, dlatego podpisały list intencyjny o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.

- Na ASP mają powstać projekty rzeźb siłacza. Docelowo najlepszy z projektów zostanie wykonany i zamontowany w parku miejskim w Strykowie, który obecnie jest przed rewitalizacją - czytamy na profilu facebookowym Gminy Stryków.

Rzeźba być może stanie na terenie miasta już w przyszłym roku i będzie prawdopodobnie nawiązywać do postaci Supermana - studenci ASP w Łodzi palą się do pracy. Dalsza część tekstu poniżej.

- Widać, że chcą podjąć to wyzwanie, bo już jest zainteresowanie wśród studentów. Porozumienie przewiduje wykonanie rzeźby oraz obiektu rzeźbiarskiego w przestrzeni. Liczę na to, że zwycięży kreatywność. Dotychczas przy podobnych projektach zamawiający zwykle byli zaskoczeni rozmachem tego, co dostają. Mam nadzieję, że i mieszkańców Strykowa nasi studenci porwą swoją artystyczną wizją

- powiedział PAP rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. Przemysław Wachowski.