Zaginęła 35-letnia Anita. Kobieta przepadła bez śladu

Anita Hurbańczuk zaginęła tydzień temu. 35-latka wyszła z domu i do chwili obecnej do niego nie wróciła. Mieszkanka Pabianic ma ok. 170 cm wzrostu, długie włosy w kolorze ciemnego blond. W chwili zaginięcia ubrana była w białą kurtkę długości do kolan, białą czapkę i białe kozaki za kostkę.

-Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informacje o losie kobiety proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ulica Żeromskiego 18, telefon 47 84-24-301 lub z numerem alarmowym 112 - apeluje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

