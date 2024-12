Rafał zabił babcię garnkiem, a potem podciął jej gardło. Sąd skazał go na 18 lat więzienia. "Żal i skrucha, które wyraził, były szczere"

Niewielu jest takich Polaków jak Czesław Czapliński i jednocześnie niewielu jest takich fotografów. Pochodzący z Łodzi artysta wyemigrował do Nowego Jorku w 1979 r., ale zdążył jeszcze uwiecznić pierwszą wizytę w Polsce Jana Pawła II, po tym jak został ogłoszony papieżem. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych fotograf miał okazję robić zdjęcia nie mniej znanym ludziom, choć w międzyczasie wracał również do Polski - szczegóły znajdują się w naszej galerii.

Co ciekawe, jak informuje "Dziennik Łódzki", jeszcze w czasie pobytu w Łodzi Czesław Czapliński podjął studia na Uniwersytecie Łódzkim ale stawiając na biologię, którą również bardzo się interesował. Później zwyciężyła jednak miłość do fotografii, stąd pojawił się pomysł wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Zanim artysta z Łodzi osiągnął sukces i umocnił swoją pozycję na tamtejszym rynku, pomagał mu pisarz Jerzy Kosiński, z którym się zaprzyjaźnił.

Czesław Czapliński ma na koncie 47 albumów i wiele prestiżowych wyróżnień, jak Odznaka Honorowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Bene Merito”, złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.