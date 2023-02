Wystawa psich kup na Bałutach w Łodzi! Co miała na myśli autorka?

Wystawa psich kup na Bałutach w Łodzi ma zwrócić uwagę mieszkańców na to, że nie sprzątają po swoich pupilach. Jej autorką jest mieszkanka ul. Górniczej, która ma już dość sprzątania odchodów przed wejściem na trawnik, więc wpadła na pomysł ekspozycji pt. "Bałuckie stolczyki". W jej skład wchodzą prawdziwie psie kupy, do których dołączone zostały specjalne karteczki. - Niektóre z tych eksponatów przypominają kopce kreta, więc ewidentnie są to eksponaty zostawione przez relatywnie duże psy - mówi mieszkanka Łodzi w rozmowie z serwisem Eska.pl. Jak dodaje, nietypowa wystawa będzie częściowo "demontowana" aż do przyszłego poniedziałku. Kobieta chciałaby ponadto, żeby do rozwiązania problemu problemu przyczynili się nie tylko sami łodzianie, ale również władze miasta.

- Myślę, że ważne byłoby, gdyby miasto zadbało też, aby było więcej koszy na psie odchody. Zauważmy, że tutaj na sporej przestrzeni nie ma koszy, mimo że jest to wielkie osiedle. Przykładem Gdyni te kosze mogłyby być wyposażone w torebki i wtedy zniknęłyby argumenty, że nie ma gdzie tych odchodów wyrzucać - mówi pomysłodawczyni wystawy psich kup, którą cytuje Eska.pl.

