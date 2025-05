Jest komunikat policji

Gdzie jest Sebastian M.? Generał Rapacki ostrzega, że mężczyzna znowu może uciec

Ponowne zatrzymanie Sebastiana M. przez służby Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest konieczne do rozpoczęcia ostatniego etapu ekstradycji mężczyzny do Polski. Jak poinformowała Komenda Główna Policji we wtorek, 20 maja, do tej pory służby emirackie nie przekazały polskiej stronie informacji o zatrzymaniu domniemanego sprawcy wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim.