Gwiazda opery Delfina Ambroziak nie żyje. Teatr Wielki w Łodzi w żałobie

Delfina Ambroziak nie żyje. Była wieloletnią śpiewaczką Teatru Wielkiego w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi przekazał informację o śmierci Delfiny Ambroziak, wieloletniej śpiewaczki placówki. Gwiazda polskiej i zagranicznej opery zmarła we wtorek, 9 stycznia, po długiej walce z chorobą - miała 84 lata. Urodziła się w Równem na Ukrainie, ale prawie całe życie związała z Łodzią, gdzie w 1962 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Później rozpoczęła co prawda naukę pod kierunkiem Sergiusza Benoniego w Wenecji, ale wróciła do Polski, by zostać solistką Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie "raczyła widzów wspaniałym głosem i aktorską interpretacją, wielką urodą i niepowtarzalnym wdziękiem scenicznym".

- Będąc czołową solistką Teatru Wielkiego w Łodzi brała udział w licznych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in.: Warszawska Jesień, Vratislavia Cantans, Poznańska Wiosna Muzyczna oraz w festiwalach w Łańcucie, Krynicy, Kudowie oraz w Salzburgu, Ludwigsburgu, Linzu, Gandawie i Lucernie. Występowała w najbardziej renomowanych salach koncertowych m.in.: Koncertgebouw w Amsterdamie, Santa Cecilia w Rzymie i Carnegie Hall w Nowym Jorku. Była cenioną interpretatorką muzyki Krzysztofa Pendereckiego, którego utwory wykonywała w kraju i za granicą, dokonując także wielu nagrań płytowych - informuje Teatr Wielki w Łodzi.