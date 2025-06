Sławosz Uznański-Wiśniewski czeka na lot w kosmos. Jest nowa data startu misji Ax-4

Problem w rakiecie rozwiązany. Nowa data lotu Sławosza Uznańskiego

Według ISRO podczas spotkania koordynacyjnego tej instytucji, Axiom Space i amerykańskiej SpaceX potwierdzono, że rozwiązany został już problem wycieku płynnego tlenu w rakiecie Falcon 9.

W komunikacie indyjskiej agencji kosmicznej przekazano również, że Axiom Space ściśle współpracuje z amerykańską NASA, by ocenić anomalię dotyczącą ciśnienia w module Zwiezda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Axiom Space, jak dodano, planuje aktualnie start misji Ax-4 na czwartek (19 czerwca)

Start Ax-4 kilkukrotnie przekładane

Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym polskim astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Spędzi tam kilkanaście dni. Start misji przekładano kilka razy. Oprócz Uznańskiego-Wiśniewskiego, mają wziąć w niej udział: Peggy Whitson z USA (dowódczyni) oraz Shubhanshu Shukla z Indii i Tibor Kapu z Węgier.

Start misji, zaplanowany po raz ostatni na ubiegły wtorek, a następnie środę (10-11 czerwca), odwołano ze względu na problemy techniczne. W czwartek sytuację skomplikował jeszcze wyciek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odnotowany w rosyjskiej części modułu serwisowego Zwiezda. W piątek Rosjanie przekazali informację o usunięciu awarii i zapewnili, że stacja jest gotowa na przyjęcie nowych astronautów.

Kim jest Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w naszym kraju. Polski naukowiec urodził się 12 kwietnia 1984 roku. Co ciekawe - był to dzień 23. rocznicy pierwszego lotu w kosmosu Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - mówił dziennikarzom Uznański-Wiśniewski.

Nie było wyjścia - polski inżynier musiał zostać astronautą. Marzenie spełnił dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Sławosz Uznański-Wiśniewski to absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku w Marsylii. Studia zakończył z wyróżnieniem.

2 stycznia 2025 roku w łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Sławosz Uznański poślubił posłankę Aleksandrę Wiśniewską (KO). Jego rodzice są historykami sztuki.

