Wybory 2023 w Łodzi. Zamieszanie w kolejce do komisji na Starych Bałutach

- Pierwszy raz od ośmiu lat mamy realną szansę, żeby przywrócić uśmiech na naszych twarzach, spokój w naszych domach i przede wszystkim zakopać tę olbrzymią przepaść, którą między nami wykopano - mówiła prezydent Łodzi. - Pierwszy raz mamy szansę stworzyć demokratyczny rząd i zrobimy to. Obiecuję wam!

Podczas wieczoru wyborczego poseł Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej podziękował za zaangażowanie w wybory wszystkim kobietom.

- Kobiety były na naszych listach w połowie - mówił. Kobiety prowadziły sztab krajowy. Kobiety przekonały kobiety i to ich zasługa, że pojawił się ten doskonały wynik, który odsuwa ośmioletni czas mroku.

Radości nie kryła też posłanka Małgorzata Niemczyk, która startowała w Łodzi z drugiego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej.

- Liczę na to, że ten procent dla opozycji jeszcze wzrośnie i frekwencja, która jest w tej chwili już 73 proc., jeszcze podbije się o kilka procent do przodu - mówiła. - 248 mandatów wskazuje, że to opozycja będzie tworzyć rząd/

Według sondażowych wyników Exit Poll, przeprowadzonych przez IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w woj. łódzkim 40,1 proc. głosów, drugie miejsce z wynikiem 32,3 proc. zajęła Koalicja Obywatelska. Na podium znalazła się też Trzecia Droga zdobywając w naszym woj. 10,5 proc.

