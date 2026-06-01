Hashtagi Roku rozdane. Kto zdobył najważniejsze statuetki polskiego internetu?

Gala See Bloggers 2026. Festiwal polskiego internetu przeszedł do historii

Pod koniec maja w Łodzi odbyła się uroczysta gala Hashtagi Roku, będąca kluczowym elementem największego w kraju festiwalu zrzeszającego środowisko twórców sieciowych. Wydarzenie stanowiło kulminacyjny punkt See Bloggers – ogólnopolskiego zlotu influencerów, internetowych osobowości i ich odbiorców.

Kto odebrał statuetki Hashtagi Roku 2025?

W trakcie wydarzenia See Bloggers 2025 rozdano wyjątkowe wyróżnienia, czyli Hashtagi Roku, które trafiają do największych twórców sieci, postaci ze świata mediów i osób, które realnie wpływają na wygląd platform społecznościowych. Na tegorocznym rozdaniu nagród pojawiła się śmietanka polskiego internetu, show-biznesu i dziennikarstwa, a statuetki powędrowały do laureatów w wielu różnych kategoriach. Komu udało się wygrać? Kompletne zestawienie zwycięzców można sprawdzić w galerii poniżej.

Hashtagi Roku 2025. Pełna lista zwycięzców

Czym jest See Bloggers organizowane w Łodzi?

Od lat See Bloggers pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń dla polskich twórców internetowych. Festiwal gromadzi influencerów, blogerów, youtuberów, ekspertów branży marketingowej oraz tysiące fanów, którzy chcą poznać swoich internetowych idoli. To nie tylko okazja do spotkań i wymiany doświadczeń, ale także przestrzeń do rozmów o trendach, rozwoju mediów społecznościowych i budowaniu marek w sieci.

Program wydarzenia wypełniają liczne debaty, wystąpienia inspiracyjnych gości, warsztaty oraz panele poświęcone m.in. komunikacji internetowej, biznesowi, podróżom, modzie czy nowym technologiom. Ważnym elementem festiwalu jest również gala Hashtagi Roku, podczas której wyróżniani są twórcy i osobowości, które w minionych miesiącach miały największy wpływ na polski internet. Pełną listę laureatów tegorocznej edycji można znaleźć w galerii zdjęć powyżej.

Łatwogang doceniony na festiwalu

Spora uwaga skupiła się na nagrodzie dla Łatwoganga, który otrzymał tytuł TikTokera Roku. O tym twórcy ostatnimi czasy mówi się dużo, nie tylko z racji niesamowitych zasięgów, lecz także w związku z inicjatywami pomocowymi, które opisywano m.in. w tekście o zbiórce przekraczającej 5,5 miliona złotych na leczenie dzieci chorujących na nowotwory - Polski YouTuber pomaga dzieciom z rakiem. Zebrał już ponad 5,5 miliona złotych!