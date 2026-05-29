Nie żyje ceniony lekarz. Wzruszające pożegnanie. "Jego optymizm rozjaśniał szpitalne korytarze"

„Odszedł od nas prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz. Z głębokim, niewyobrażalnym bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy tragiczną wiadomość o odejściu prof. dr. hab. n. med. Marcina Kozakiewicza – wybitnego chirurga szczękowo-twarzowego, cenionego naukowca, wieloletniego Kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Mentora wielu pokoleń lekarzy. Profesor zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w tragicznym wypadku samochodowym.

Straciliśmy nie tylko genialnego chirurga, ale przede wszystkim Wspaniałego Człowieka. Pan Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba o niezwykle wielkim sercu – zawsze bezinteresownie chętny do pomocy, pełen empatii, życzliwości i niezmiennie zawsze uśmiechnięty. Jego optymizm rozjaśniał szpitalne korytarze i dawał siłę zarówno pacjentom, jak i współpracownikom.

To niepowetowana strata dla polskiej nauki, medycyny oraz całej naszej społeczności. W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) składamy Najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Pana Profesora najgłębsze wyrazy współczucia, żalu i pełnej solidarności w tym dramatycznym czasie.

Cześć Jego Pamięci.”