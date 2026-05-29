Tłumy seniorów i wielkie gwiazdy na stadionie Widzewa. Wyjątkowa akcja w Łodzi

Zwieńczenie dwunastej edycji Miejskich Senioraliów, zorganizowane w formie ogromnego pikniku pod hasłem „Serce Łodzi bije dla Seniorów”, zgromadziło ponad tysiąc uczestników, w tym osoby starsze oraz członków ich rodzin. Od samego początku można było dostrzec, że to nie jest zwyczajna impreza plenerowa, lecz prawdziwa celebracja budowania więzi i wspólnego działania, podczas której goście spacerowali po trawie obiektu Widzewa, robili badania i słuchali prelekcji o zdrowiu.

Niezwykle istotnym elementem całego harmonogramu okazały się sportowe zajęcia, nad którymi czuwała Mariola Bojarska-Ferenc. Płyta boiska funkcjonowała jako gigantyczna przestrzeń do aktywności ruchowej, gdzie zgromadzeni z ogromną determinacją zaliczali kolejne wyzwania, pokazując dobitnie, że metryka nie determinuje witalności.

„Łódź błyszczała! Na stadion Widzewa przyszli fantastyczni seniorzy, którzy mieli chęć i odwagę ćwiczyć ze mną i trzymać narzucone tempo - byłam naprawdę pod wrażeniem!” – zachwyca się Mariola Bojarska-Ferenc, która przygotowała specjalny zestaw ćwiczeń ruchowych celowany w potrzeby starszych roczników.

Dla zgromadzonych uczestników przygotowano również sporą niespodziankę, ponieważ w zajęciach wzięła udział wybitna pływaczka Otylia Jędrzejczak. Mistrzyni olimpijska aktywnie ćwiczyła razem ze wszystkimi, promując przy tym potrzebę regularnego wysiłku i dbania o formę.

„Sport jest drogą życia, bez względu na to, ile masz lat. Dlatego nieustannie zachęcam do aktywności fizycznej, wspierając właśnie takie inicjatywy jak »Serce Łodzi bije dla Seniorów«” – zaznacza Otylia Jędrzejczak.

Cała inicjatywa wykraczała daleko poza samo dbanie o sprawność ciała, ponieważ twórcy wydarzenia skupili się na walce z wykluczeniem i osamotnieniem osób starszych. W różnych zakątkach obiektu sportowego uczestnicy integrowali się ze sobą, czerpiąc radość z warsztatów, oprawy muzycznej oraz merytorycznych dyskusji z zaproszonymi specjalistami.

„Zachęcaliśmy seniorów, aby wymieniali się wzajemnie kontaktami, aby motywowali się do ćwiczeń, zależało nam na tym poczuciu wspólnoty” – opowiada Mariola Bojarska-Ferenc.

Fundacja Widzewa Łódź, odpowiedzialna za przygotowanie całego przedsięwzięcia, również mocno podkreślała ogromne znaczenie społeczne tego niezwykłego spotkania.

„Jeden na trzech seniorów cierpi na chroniczną samotność. Dlatego Fundacja Widzewa Łódź zdecydowała się zadbać o tę grupę społeczną, pokazać seniorom, jak są dla nas ważni. Jesteśmy dumni, że udało nam się zaktywizować setki, a może i tysiące seniorów. Pokazaliśmy, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale również dbanie o relacje i profilaktykę zdrowotną” – mówi Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź.

Przez kilkanaście godzin oblężenie przeżywały również specjalne punkty dedykowane medycynie, w których oferowano darmowe kontrole organizmu oraz porady eksperckie. Zebrani tłumnie odwiedzali pojazdy z wyposażeniem dentystycznym i mammograficznym, a także chętnie brali udział w sesjach kreatywnych czy punktach uczących nowinek technologicznych.

Dostępne były stanowiska, gdzie uczestnicy weryfikowali swój stan glukozy oraz wartości ciśnienia tętniczego, a oprócz tego poznawali lokalne atrakcje kulturalne. Dodatkowo mogli dyskutować o polisach na życie, a nawet własnoręcznie przygotować maskotkę zwaną Pieroguszką, przypominającą swoim wyglądem tradycyjne polskie danie.

Organizatorzy zadbali też o praktyczną wiedzę na temat utrzymania witalności przez długie lata. Zgromadzeni medycy i znawcy zdrowego stylu życia przekazywali cenne rekomendacje, które mają zagwarantować seniorom dłuższą sprawność oraz komfort codziennego funkcjonowania.

Znamiennym punktem programu okazało się wsparcie osobistości kojarzonych ze sceną kulturalną oraz telewizją, co miało na celu walkę ze szkodliwymi stereotypami dotyczącymi procesów starzenia. Znane nazwiska zwracały baczną uwagę na konieczność otwierania nowych miejsc, w których osoby starsze będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać czas.

„Połączyliśmy siły, aby pokazać, że ta grupa społeczna zasługuje na czas, uważność, dostęp do aktywności. Daliśmy im narzędzia, aby mogli zadbać o siebie i sprawić, by żyło im się lepiej” – podkreśla Omenaa Mensah, przedstawicielka Konsorcjum Filantropijnego, które było głównym partnerem wydarzenia.

Jolanta Kwaśniewska, pełniąca niegdyś funkcję pierwszej damy, nie kryła swojego uznania dla doskonałego klimatu imprezy oraz niegasnącej werwy zebranych uczestników.

„Seniorzy potrafią się świetnie bawić i udowodnili to na stadionie Widzewa Łódź. Zadbaliśmy, by czuli się tutaj podmiotowo: byli najważniejsi. Bardzo się cieszę, że Widzew otwiera się nie tylko na kibiców, ale również na inne grupy społeczne” – dodaje była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, której fundacja Porozumienie bez Barier również prowadzi liczne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

Paweł Deląg, biorący udział w spotkaniu zatytułowanym „Harmonia życia”, głośno apelował o natychmiastową transformację w sposobie postrzegania osób z długim stażem życiowym i budowanie głębszej świadomości społecznej na ich temat.

„Głęboko wierzę w to, że Polskę stać na to, aby zaopiekować się czule i wrażliwie seniorami. Takie inicjatywy jak wydarzenie na stadionie łódzkiego Widzewa są bardzo potrzebne, aby wypełnić potrzebę integracji środowiska seniorskiego, ale przede wszystkim, aby zmieniać sposób myślenia o tej grupie społecznej” – podkreśla aktor Paweł Deląg.

Podsumowaniem całego zlotu była gigantyczna, międzypokoleniowa zabawa taneczna na trawie, którą za konsoletą rozkręcali DJ Wika oraz DJ Skorp. Ogromna rzesza bawiących się wspólnie ludzi bezapelacyjnie potwierdziła, że inicjatywa „Serce Łodzi bije dla Seniorów” stała się prawdziwym triumfem dobrej zabawy i potężnej dawki witalności, wykraczając poza ramy zwykłego spotkania.