Śmiertelny wypadek pod Kutnem. Nie żyje 28-latek z BMW

Policja w Kutnie wyjaśnia pod nadzorem tamtejszej prokuratury kulisy śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 92. We wtorek, 10 czerwca, zginął tam 28-letni kierowca BMW. Ok. godz. 21.45, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna jechał przez miejscowość Wojszyce, gdy uderzył w tył poprzedzającego go osobowego audi. Później zjechał jeszcze na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Volvo. Nadal nie wiadomo, dlaczego mężczyzna stracił nagle panowanie nad autem.

- W wyniku tego zdarzenia na skutek poniesionych obrażeń, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, 28-letni kierowca BMW zmarł - przekazała aspirant Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Jak dodaje kobieta, policjanci na miejscu wykonali pod nadzorem prokuratora czynności procesowe. Śledczy sporządzili oględziny, a policyjny technik wykonał dokumentację fotograficzną i zabezpieczył materiał dowodowy, który może okazać się pomocny w wyjaśnieniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

- Policjanci apelują o rozwagę oraz ostrożność na drodze. Zachowujmy szczególną ostrożność i pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Obecnie zmienne warunki atmosferyczne - padający deszcz, wiatr powodują, że warunki drogowe są trudne i łatwo utracić kontrolę nad pojazdem. Znacznie też wydłuża się droga hamowania pojazdów. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zachowanie rozwagi, ostrożności na drodze oraz o dostosowanie prędkości do panujących warunków! - pisze rzeczniczka policji w Kutnie.