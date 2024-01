Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz? Ten szczegół powinien zwrócić Twoją uwagę

Choruje od dziecka, ale co roku znajduje siły by wpomóc WOŚP w zbiórce pieniędzy

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz? Trzeba zwracać uwagę na te szczegóły

Jest kilka charakterystycznych cech, po których można rozpoznać nieoznakowany radiowóz - informuje tech.biznesinfo.pl. Takim autami poruszają się głównie policjanci z grupy Speed, który została powołana do walki z kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego. Na ich wyposażeniu znajdują się na przykład BMW serii 3 i 3 GT, ale marka samochodu to zdecydowanie za mało, by mieć pewność, że mamy do czynienia z nieoznakowanym radiowozem. Detale, po których można rozpoznać pojazdy policyjne, to ponadto:

antena obok "płetwy rekina";

wyświetlacz za szybą;

nierzucająca się w oczy sygnalizacja świetlna;

rejestrator ukryty w desce rozdzielczej.

Oprócz powyższych szczegółów pomocne w rozpoznaniu nieoznakowanego radiowozu mogą się okazać ponadto: emblematy z wersją napędową, kolor karoserii czy przyciemnione szyby. Mimo to, jak informuje tech.biznesinfo.pl, tak jak kierowcy mają swoje sposoby ma ujawnienie policjantów, tak samą mundurowi wymyślają coraz to nowe sztuczki, by im to po prostu uniemożliwić.