Sebastian M. leci do Polski. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

W drodze do Polski

Dostał dożywotni zakaz, więc wymyślił to! Policjanci wyjrzeli przez okno i zobaczyli, jak wjeżdża na parking [WIDEO]

Sebastian M. w Polsce. Policja pokazała wideo

Dwie minuty i 4 sekundy trwa pierwsze nagranie z Sebastianem M. po jego przylocie do Polski. Samolot Emirates FDB1839 z Dubaju wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie w poniedziałek, 26 maja, po godz. 19. Przez cały lot domniemanemu sprawcy wypadku na A1 towarzyszyli funkcjonariusze Biura Prewencji KGP, którzy zabrali go również z lotniska. Kierowca BMW zostanie teraz zabrany do Katowic, gdzie tamtejsza prokuratura formalnie przedstawi mu zarzuty spowodowania tragedii pod Piotrkowem Trybunalskim.

- Mężczyzna był poszukiwany na podstawie tzw. czerwonej noty Interpolu. Przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W wyniku ścisłej współpracy między stroną polską a policją dubajską i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych ZEA, mężczyzna został zatrzymany. Poszukiwania były realizowane za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przez policjantów z @policja_lodzka oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Dzięki staraniom Prokuratora Generalnego, @PK_GOV_PL i @MSZ_RP po raz pierwszy uruchomiona została procedura ekstradycyjna z ZEA - czytamy w komunikacie Komendy Głównej Policji na platformie X.

Procedura ekstradycji Sebastiana M. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski została uruchomiona w październiku 2023 r., gdy mężczyzna został zatrzymany w Dubaju. Dopiero w maju br. roku okazało się, po decyzji tamtejszego ministra sprawiedliwości i wcześniejszym przeczeniu sądu, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, by kierowca BMW trafił z powrotem do naszego kraju.

Spłonęli w aucie, bo staranował ich pirat z BMW