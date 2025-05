Sebastian M. jest już w Polsce! Jego lot był najbardziej śledzonym na świecie

Policja mówi, co się stało

Sebastian M. wylądował w poniedziałek, 26 maja, na lotnisku Okęcie w Warszawie - poinformowała Wirtualna Polska. Był eskortowany przez funkcjonariuszy Biura Prewencji KGP. Podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, przebywał przez ostatnie kilkanaście miesięcy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został zatrzymany 4 października 2023 r., po czym ruszyła procedura ekstradycji. Dopiero w maju br. kierowca BMW wyczerpał wszelki możliwości prawne, które mogły zablokować ten proces.

Sebastian M. został ponownie zatrzymany w piątek, 23 maja, co było równoznaczne z uruchomieniem procedury sprowadzenia go do Polski, która właśnie się zakończyła.

- Rejs Emirates FDB1839, realizowany przez Boeinga 777-300ER, wystartował z Dubaju o 13:15 czasu polskiego. W szczytowym momencie poprzez FlighRadar24 śledziło go blisko 15 tys. użytkowników, czyniąc go najbardziej śledzonym lotem na świecie - poinformowała Wirtualna Polska.

Kierowca BMW ma teraz formalnie usłyszeć zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna miał na początku status świadka w postępowaniu prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim w tej sprawie, dlatego zdążył wyjechać z Polski, zanim zdecydowano jego zatrzymaniu.