Kamieńsk. 57-latka trafiona pasem od tira w głowę

W internecie pojawiło się nagranie dokumentujące wypadek w Kamieńsku pod Radomskiem, w czasie którego pas od tira trafił idącą chodnikiem kobietę prosto w głowę. Do wypadku doszło 19 maja, na ul. Głowackiego, gdy 57-latkę mijał prowadzący samochód ciężarowy mężczyzna. Jak wstępnie ustaliła policja, 44-latek zabezpieczył ładunek pasem, ale ten zerwał się w czasie jazdy, doprowadzając u poszkodowanej do ciężkich obrażeń ciała. Z miejsca wypadku do szpitala w Bełchatowie zabrał ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Kobieta cały czas przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie. Gdy do tego dojdzie, będzie można zakwalifikować to zdarzenie i ewentualnie postawić zarzuty mężczyźnie. Niezależnie od tego cały czas prowadzimy czynności w tej sprawie, by wyjaśnić, jak dokładnie doszło do wypadku - powiedział "Super Expressowi" asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Poważne wypadki w województwie łódzkim

To niejedyny w ostatnim czasie poważny wypadek w województwie łódzkim. 21 maja na drodze krajowej nr 12 pod Opocznem zginęła 32-letnia kobieta, która zderzyła się kolejno z: więźniarką, ciężarówką i samochodem osobowym. Nikt inny, w tym osadzeni z Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim, nie został poszkodowany w zdarzeniu.

- W sprawie zabezpieczono samochód pokrzywdzonej w celu sprawdzenia jego stanu technicznego, a także ciało kobiety na potrzeby przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok - informowała "Super Expressowi" Dorota Mrówczyńska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.