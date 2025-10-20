22-latka staranowana na przejściu przez 19-latka z BMW! Zabrał ją śmigłowiec [ZDJĘCIA]

22-latka została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR, po tym jak została potrącona na przejściu dla pieszych w Kamieńsku. Do wypadku doszło w niedzielę, 19 października, ok. godz. 13, na ul. Słowackiego. W kobietę uderzył 19-letni prowadzący BMW, który jechał od strony Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Radomska. Poszkodowana trafiła do placówki medycznej w Łodzi.

  • W Radomsku doszło do poważnego wypadku na przejściu dla pieszych, w którym poszkodowana została młoda kobieta.
  • 22-latka została potrącona przez kierującego BMW na ul. Słowackiego i przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi.
  • Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Dowiedz się, co doprowadziło do tego wypadku i w jakim stanie jest poszkodowana.

Kamieńsk. Potrącenie 22-latki na przejściu dla pieszych

Policja w Radomsku wyjaśnia, co doprowadziło do poważnego wypadku na przejściu dla pieszych przy ul. Słowackiego w Radomsku. W niedzielę, 19 października, ok. godz. 13 w przechodzącą przez pasy 22-latkę uderzył kierujący BMW. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze.

- Poszkodowana była przytomna, ale z uwagi na jej obrażenia ciała zapadła decyzja o jak najszybszym przetransportowaniu jej do szpitala - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Ranna została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednej z placówek medycznych w Łodzi.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przybycia zespołu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz pomocy w transporcie pacjentki do śmigłowca - relacjonowali druhowie z OSP Kamieńsk.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

