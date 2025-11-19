Kardynał Ryś dał przykład innym hierarchom! Niezależni eksperci zbadają nadużycia seksualne w archidiecezji łódzkiej

Kardynał Grzegorz Ryś powołał Niezależną Komisję Historyczną do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej w okresie od 1945 r. do dnia dzisiejszego. Jednym z dwóch celów gremium jest dotarcie do osób pokrzywdzonych, które same nie zdecydowały się do tej pory ujawnić. W skład komisji wchodzą: sędzia, historyk, prawnik i dziennikarz.

Łódź. Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania nadużyć seksualnych

Michał Kłos, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; Sebastian Adamkiewicz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; Elżbieta Wróblewska, psychoterapeutka osób duchownych i konsekrowanych; i Łukasz Głowacki, dyrektor Radia Plus Łódź, weszli w skład Niezależnej Komisji Historycznej do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej w okresie od 1945 r. do dnia dzisiejszego.

Pierwszym celem powyższego gremium jest przygotowania raportu obejmującego cały powyższy okres.

To jest ogromny czas, 80 lat, ale naprawdę chcemy zbadać, co się w tym zakresie w naszym Kościele lokalnym stało, i chcemy także zbadać, dlaczego się stało - powiedział kardynał Grzegorz Ryś cytowany przez stronę internetową archidiecezji łódzkiej.

Drugie zadanie Komisji może być jeszcze trudniejsze, bo jest nim dotarcie do osób pokrzywdzonych przez księży. 

Mówię o nim na drugim miejscu dlatego, że z racji na historyczny charakter komisji docieranie do osób ma także na celu wytwarzanie nowych źródeł. Mówimy o takiej rzeczywistości historycznej, która nie zawsze jest w całości udokumentowana w źródłach materialnych - uzupełnia kardynał Ryś.

Obok członków Komisji powołano również dwie osoby odpowiedzialne za pomoc prawną i archiwalną ze strony kościelnej. Tymi osobami są: ks. dr Zbigniew Tracz, kanclerz Kurii i ks. mgr Dominik Sujecki, notariusz Kurii.

