W archidiecezji łódzkiej powstała niezależna komisja historyczna, która ma zbadać przypadki nadużyć seksualnych.

W jej skład weszli: sędzia, historyk, psychoterapeutka i dziennikarz, aby stworzyć kompleksowy raport obejmujący okres od 1945 roku.

Kardynał Grzegorz Ryś podkreśla, że celem jest zrozumienie przyczyn tych zdarzeń i dotarcie do osób pokrzywdzonych.

Jakie wyzwania czekają komisję w procesie gromadzenia świadectw i tworzenia historycznych źródeł?

Łódź. Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania nadużyć seksualnych

Michał Kłos, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; Sebastian Adamkiewicz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; Elżbieta Wróblewska, psychoterapeutka osób duchownych i konsekrowanych; i Łukasz Głowacki, dyrektor Radia Plus Łódź, weszli w skład Niezależnej Komisji Historycznej do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej w okresie od 1945 r. do dnia dzisiejszego.

Pierwszym celem powyższego gremium jest przygotowania raportu obejmującego cały powyższy okres.

- To jest ogromny czas, 80 lat, ale naprawdę chcemy zbadać, co się w tym zakresie w naszym Kościele lokalnym stało, i chcemy także zbadać, dlaczego się stało - powiedział kardynał Grzegorz Ryś cytowany przez stronę internetową archidiecezji łódzkiej.

Drugie zadanie Komisji może być jeszcze trudniejsze, bo jest nim dotarcie do osób pokrzywdzonych przez księży.

- Mówię o nim na drugim miejscu dlatego, że z racji na historyczny charakter komisji docieranie do osób ma także na celu wytwarzanie nowych źródeł. Mówimy o takiej rzeczywistości historycznej, która nie zawsze jest w całości udokumentowana w źródłach materialnych - uzupełnia kardynał Ryś.

Obok członków Komisji powołano również dwie osoby odpowiedzialne za pomoc prawną i archiwalną ze strony kościelnej. Tymi osobami są: ks. dr Zbigniew Tracz, kanclerz Kurii i ks. mgr Dominik Sujecki, notariusz Kurii.