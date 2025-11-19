Łódź. Akt oskarżenia przeciwko dwojgu oszustom. 1 338 poszkodowanych

Od 1 338 osób wyłudzili pieniądze 34-latka i 36-latek, przeciwko którym skierowała akt oskarżenia Prokuratura Regionalna w Łodzi. Do swojej przestępczej działalności, dzięki której wzbogacili się o prawie 1,4 mln zł, wykorzystali 26 fałszywych sklepów internetowych, podszywając się przy tym pod firmy posiadające pozytywne opinie internetowe. Do tego celu użyli danych osobowych pozyskanych podstępnie od ok. 40 osób.

- Oskarżeni na jednym z portali zamieszczali oferty pracy na zlecenie, polegającej na obsłudze czatu sklepu internetowego. Zainteresowanym wysyłali druki umowy zlecenia i kwestionariusza, a po otrzymaniu skanu dowodu likwidowali kontakt. W ten sposób wyłudzili dane od ok. 40 osób. Pozyskane skany dowodów następnie weryfikowali pod kątem dalszej przydatności do zakładania rachunków bankowych. Zlecali wykonanie podrobionych dowodów osobistych z własnym zdjęciem i przywłaszczoną tożsamością. Następnie zakładali on-line rachunki bankowe na tzw. selfie, posługując się 30 podrobionymi dowodami osobistymi - informuje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Jak dodają śledczym, w kolejnym kroku oskarżeni starannie przygotowywali oferty sprzedaży towarów dla poszczególnych sklepów, wybierając ze stron internetowych odpowiednie zdjęcia atrakcyjnych artykułów; proponowali przy tym znacznie niższe ceny. Były to między innymi:

meble ogrodowe i inne elementy wyposażenia ogrodów,

artykuły do opieki nad dziećmi,

zabawki.

Oferty miały charakter sezonowy i odpowiadały aktualnemu popytowi na towary (np. w połowie grudnia, z gwarancją dostawy przed świętami, atrakcyjne cenowo zabawki).

- Chętnych nie brakowało - czytamy w komunikacie.

Chcąc uniknąć pozostawiania w sieci śladów umożliwiających identyfikację, 34-latka i 36-latek posługiwali się dostępem do publicznego internetu, między innymi w galeriach handlowych, punktach gastronomicznych czy kafejkach internetowych. Korzystali z numerów telefonów rejestrowanych na fałszywe tożsamości. Zostali zatrzymani dzięki działaniom CBZC Zarząd w Łodzi w 2024 r. w chwili, gdy składali wnioski o założenie kolejnych rachunków bankowych.

- Działania przestępcze podejmowali przede wszystkim w Gdyni, Gdańsku i Warszawie. Przestępczym procederem wyrządzali natomiast szkody mieszkańcom niemal wszystkich regionów Polski, w tym między innymi Łodzi i innych miejscowości województwa łódzkiego. Podczas przesłuchań w śledztwie oskarżeni przyznali się do stawianych zarzutów. Byli wcześniej karani, a aktualnie odbywają orzeczone wcześniej kary pozbawienia wolności. Jak ustalono, przed rozpoczęciem wspólnej działalności przestępczej poznali się w zakładzie karnym - dodają śledczy.